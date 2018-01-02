Yaralı puhu tedavi altına alındı

KARS (AA) - Iğdır'da kanadı kırık halde bulunan puhu, tedavi için Kars'a getirildi.
Vatandaşlarca arazide yaralı halde bulunan, baykuşgiller ailesinin iri türlerinden olan puhu, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Uçamayan puhu, burada gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Kars'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Merkezde tedavi altına alınan ve bir kanadı kırık olduğu anlaşılan puhu, kanadından ameliyat edilecek.
Ormanlık alanlar, yamaçlar ve dağlarda yaşayan puhu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.