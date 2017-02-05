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Yaralı şahin tedaviye alındı

- Muğla'da avcılar tarafından vurulan Şahin, hayvan hastanesinde tedaviye alındı

Yaralı şahin tedaviye alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'da avcılar tarafından kanadından vurulan Şahin, Gökova'daki hayvan hastanesinde tedaviye alındı.

Vatandaşlar tarafından, Köyceğiz ilçesinde yaralı halde bulunan şahin için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, şahini sağlık kontrolünden geçirdi. Sol kanadından yaralandığı tespit edilen şahin daha sonra Ula ilçesindeki hayvan hastanesine götürüldü. Veteriner hekimlerin müdahale ettiği yaralı şahinin kanadında kırık tespit edildi.

Gökova Medika-Vet Hayvan Hastanesi Başhekimi veteriner hekim Göksel Bayramlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı şahinin röntgen filminin çekildiğini, kanadında kurşun yaraları tespit ettiklerini söyledi.

Yaralı şahine gerekli müdahaleyi yaptıklarını ve koruma altına aldıklarını belirten Bayramlı, şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacağını kaydetti.

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KöyceğizMuğlaTedaviYaralı şahin
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