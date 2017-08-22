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Yaralı tilkiye duyarlı sürücü sahip çıktı

- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan tilki, bir başka sürücü tarafından ilçe merkezine götürülerek Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi

Yaralı tilkiye duyarlı sürücü sahip çıktı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan tilkiye, yoldan geçen Rasim Kaya sahip çıktı.

Sarıkamış ilçesinden yaşayan 57 yaşındaki Rasim Kaya, Sarıkamış-Kars karayolunda bir aracın tilkiye çarptığını gördü. Yaralı tilkiyi aracına alan Kaya, tilkiyi aracına koyarak ilçeye getirdi.

Kaya, AA muhabirine, sürücülerin özellikle geceleri yollarda yaban hayvanları için daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Yaralı tilkiyi tedavi için ilçeye getirdiğini anlatan Kaya, "Yaban hayvanları bu mevsimde beslenmek için tarlalara geliyorlar. Bazen anayoldan geçerken araçların altında kalarak yaralanıyor, telef oluyorlar. Bu tilki de bir çarpışma sonucu ayağından yaralanmıştı. Ben de arabama aldım, karnını doyurdum. Şimdi de ilgililere teslim edeceğim. Lütfen yaban hayvanlarına karşı daha dikkatli olalım." ifadesini kullandı.

Ayağı kırılan tilki, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

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