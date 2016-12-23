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Yaralı Türk askerlerine ikramlarla moral verdiler

- Kilis Devlet Hastanesinde tedavileri süren Türk askerlerine, Belediye tarafından yöresel yemekler ikram edildi

Yaralı Türk askerlerine ikramlarla moral verdiler

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesince, hastanede tedavileri süren Türk askerlerine ve yakınlarına yöresel yemek ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halep'e bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan Türk askerleri ve yakınları yalnız bırakılmadı. Belediyenin meslek edindirme kurslarındaki kursiyerlerce tedavileri devam eden Türk askerleri ve yakınları için yöresel yemekler hazırlandı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, yaralı askerlerle refakatçilerine belediye kurslarında eğitim gören kadınlar tarafından hazırlanan yöresel pasta ve yemekler ikram ettiklerini belirtti.

Amaçlarının askerlerin hem moral bulmasını sağlamak hem de ev özlemini dindirmek olduğunu aktaran Kara, Kilis halkının 7'den 70'e askeri ve polisinin yanında olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehadet mertebesine ulaşan yiğit ve şerefli Türk askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bütün dualarımız, temennimiz bir an önce harekatın zaferle sonuçlanıp bir daha şehit haberi almamak. Mazlumların son umudu, Müslüman aleminin kalesi olan ülkemizin, bu zorlu süreçte Allah yardımcısı olsun."







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