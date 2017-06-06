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Yaralı yavru dağ keçisine şefkat eli

- Tunceli'de, vatandaşlarca yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olduğu için korumaya alınan yavru dağ keçisi tedavi ediliyor

Yaralı yavru dağ keçisine şefkat eli

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de vatandaşlarca yaralı halde bulunan, nesli tehlike altındaki dağ keçisi tedavi ediliyor.

Pülümür Vadisi'nde yaklaşık bir hafta önce doğduğu sanılan ve ayağı aksayan erkek bir dağ keçisi yavrusu bulan vatandaşlar durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Bölgeye gelen görevlilerce teslim alınan yavru dağ keçisi, şube müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki ilk incelemede, yavru dağ keçisinin kırık olabileceği düşünülen ön sol ayağı veteriner hekim Baran Kar tarafından bandaj ile sarıldı.

Veteriner hekim Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru dağ keçisinin tedavisinin daha iyi yapılabilmesi amacıyla Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderileceğini belirterek, "Eklemde kırık olabilir. Biz ilk etapta bandaj yaptık. Ancak Veterinerlik Fakültesine göndermemiz gerekiyor çünkü orada daha iyi şartlarda tedavi edilir." şeklinde konuştu.

Oğlağın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kar, "Oğlağın ayağı alçıya alınacak. 15-20 gün gözetim altında tutulup sağlığına kavuşunca doğal ortamına bırakılacak." dedi.

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Dağ KeçisiTunceliTunceli Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
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