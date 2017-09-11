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Yaralı yavru tilki tedavi altına alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane’de otomobilin çapması sonucu yaralanan yavru kızıl tilki tedavi altına alındı.Gümüşhane-Trabzon karayolunda vatandaşlarca bulunan yavru tilkinin ilk müdahalesi Torul ilçesindeki bir veteriner hekim tarafından...

Yaralı yavru tilki tedavi altına alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane’de otomobilin çapması sonucu yaralanan yavru kızıl tilki tedavi altına alındı.

Gümüşhane-Trabzon karayolunda vatandaşlarca bulunan yavru tilkinin ilk müdahalesi Torul ilçesindeki bir veteriner hekim tarafından yapıldı.

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen, kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinde yara tespit edilen yavru kızıl tilki, tedavi ve gözetim süresinin ardından doğal yaşamına bırakılacak.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, 2017 yılının 8 ayında trafik kazası ve avına saldırırken yaralanan 10 yaban hayvanının duyarlı vatandaşlarca kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Bunlardan 8'inin tedavi edilip doğal yaşama salındığını belirten Aydın, şunları söyledi:

"Kızıl tilkimizi gözetim süresinin ardından bir aksilik olmazsa doğal yaşamına bırakacağız. Vatandaşların, özellikle yeni yetişen neslin yaban hayatıyla ilgili duyarlılığı çok fazla. Bazen de vatandaşlar buldukları hayvanları tedavi edebileceği düşüncesiyle evlerinde tutuyor, tedavi edemeyince bizi arıyor. Bu tür durumlarda vatandaşların evlerinde tedavi etmek yerine bize haber vermeleri gerekiyor."

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