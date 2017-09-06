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Yaralıya ilk müdahale olay yerinden geçen hemşireden

- İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinden geçen hemşire yaptı

Yaralıya ilk müdahale olay yerinden geçen hemşireden

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, trafik kazasında yaralanan motosikletliye, ilk müdahale yoldan geçen hemşire tarafından yapıldı.

Alınan bilgiye göre, yemek taşıyan kurye Mustafa Oğuzhan Uluçtan (21) idaresindeki 35 PZ 376 plakalı motosiklet, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda, Emre Tosun'un (27) kullandığı 34 HN 9155 plakalı otomobille çarpıştı.

Yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilen motosikletten düşen Uluçtan ayağından yaralandı. Uluçtan'a, ilk müdahale yoldan geçen hemşire Aysel Duman tarafından yapıldı.

İlk yardımı kaza yerinde toplanan vatandaşlarla yapan hemşire Duman, yaralının başının yerden yükseltilmesi, kazazedelerin kontrol edilmesi gibi konularda çevredekileri bilgilendirdi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Uluçtan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Otomobil sürücüsü, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.


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