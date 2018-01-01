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"Yaran"lar çocukluktan yetiştirilecek

- Çankırı'da, UNESCO’nun somut olmayan kültür mirası listesinde yer alan yaran kültürünü gelecek nesillere aktarmak için "Yaran Okulu" açıldı

ÇANKIRI (AA) - UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesinde yer alan yaran kültürünü gelecek nesillere aktarmak için "Yaran Okulu" açıldı.

Çankırı Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi bünyesinde kurulan Yaran Okulu, ilk dersini gerçekleştirdi.

Okula kayıt yaptıran 9-12 yaşındaki 50 erkek çocuk, ilk derste yaran kültürünün oturma düzeni ve misafir karşılama adaplarını öğrendi.

Derse katılan Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, burada yaptığı konuşmada, yeni nesle yaran kültürünün bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak istediklerini belirten Dinç, "Geleceğin bilgisine kendi kültürel değerlerimizi yansıttığımız sürece başarımız istikrarlı olur. Yaran Okulu ile kültürel alanda başlattığımız girişimin Türk gençliğinin aydınlık yarınlarında hayırlı bir adım olacağına inanıyoruz." dedi.

Yaran kültüründe, geleneklere göre kış aylarında akşam namazından sonra başlayan ve sabah namazıyla sona eren yaran toplantıları kapsamında yöresel kıyafetlerini giyen ekip üyeleri, maniler okuyup çeşitli oyunlar oynuyor. Yalnızca eğlence değil bir dayanışma biçimi olarak da görülen toplantılarda, aralarında küslük olan kişiler de barıştırılıyor.



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