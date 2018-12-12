"Yaratıcı Anne Baba"lar TED Rönesans Kolejinde buluştu

İSTANBUL (AA) - TED Rönesans Koleji, çocuklarıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerde yaratıcılıklarını geliştirmek isteyen aileleri “Yaratıcı Anne Baba Sempozyumu”nda ağırladı.

Rönesans Holding açıklamasına göre, yaratıcılıklarını geliştirmek ve geleceğe çocuklarını en etkili şekilde hazırlamak isteyen anne babalar TED Rönesans Koleji’nin düzenlediği “Yaratıcı Anne Baba Sempozyumu’nda buluştu.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay, günümüz mesleklerinde iş yapma yöntemlerinin 4.0 Endüstri Devrimi ile birlikte gelişerek değiştiğinin, iş dünyasında hibrit yani “melez” özelliklerde çalışabilecek, yani bir kişinin birden fazla uzmanlıkla çalışması beklentisinin arttığının altını çizdi.

Sempozyuma Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi “Müzik ve Sinir Sistemi”, Yazar Kılıç Arslantürk ise “Başarının Yeni Öğretisi” konu başlıklarıyla konuşmacı olarak katıldı. Aslı Özyıldız “Bir Saatliğine Çocuğum olmak”, Özür Salur “Müzikal Alemde Müzikal Ailem”, Danny S. Lundmark “Çocuğumla Müzik”, Neylan Özdemir “Ebeveyn Çocuk İlişkisinde Olumlu Davranış Geliştirmede Yaratıcı Çalışmalar”, Sual Kantoğlu “Sanatla Duyguları Çalışmak”, Nazan Ürkmez “Yaratıcı Drama Yoluyla Etkileşim”, Esra Bilik “Psikodrama, Yaratıcılık ve Ebeveyn Rolleri”, Sepin İnceer “Ebeveynlikte Mindfulness”, Nur Erdem Özeren “21.yy İş Dünyası Beklentileri, Yetkinlikleri”, Özen Toker-Ayça Özbatır-Burcu Özkayıkçı “Duygunu Bestele!”, Melek Atakan ve Görsel Sanatlar Ekibi de “Çocuğuma Oyuncak Üretiyorum” atölye çalışmalarıyla yer aldı.

TED Rönesans Koleji Genel Koordinatörü İpek Ak da çok yönlü ortamlarla öğrencileri bir araya getirmenin ve farklılaştırılmış eğitim yöntemlerinin önemini vurguladı. Ak, "Çocukların 21. yy’a uyum sağlama becerilerini geliştirebilmelerine destek olabileceğimiz bakış açılarını anne babalarla paylaştık. Anne baba çocuk etkileşiminde uygulanabilir yaklaşımlarla çocuk gelişiminde fark yaratmak mümkün." ifadelerini kullandı.





