Yardım etmek için başladı, ihracatçı oldu

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularına iş sağlamak amacıyla bisiklet üretim atölyesi kuran makine yüksek mühendisi Recep Bilal Şengün, elektriklilerini de imal ettiği 15 farklı bisiklet modelinin 6 ülkeye satışını gerçekleştiriyor.

BNB Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Şengün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaeli'de engellilerin, kurdukları basketbol kulübünde, tekerlekli sandalyeyle basketbol oynadığını söyledi.

Engellilerin kendilerine iş ihtiyacından bahsettiğini ifade eden Şengün, "İtalya ve İspanya'ya gittiğimizde mesire alanlarında 4 tekerlekli elektrikli aile bisikletlerini, engellilerin kullandığını görmüştüm. Bunun işletmesini de engellilerin oluşturduğu kulüp yapıyordu. Bu projeyi 'Kocaeli'de uygulayabilir miyiz?' diye düşündük. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na konuyu açtım. Sağ olsun o da sıcak baktı. Kocaeli'nin Başiskele sahilinde bu bisikletlerin kullanılmasıyla hizmete başladık ancak bisikletleri o zaman dışarıdan temin ediyorduk. Bu bisikletlerin kalitesi bizi üzdü, arızaları çoğaldı." diye konuştu.

Şengün, piyasada daha iyi 4 tekerlekli elektrikli bisikletleri araştırdıklarını ancak bunların da hoşlarına gitmediğini dile getirerek, daha sonra bu sektöre girmeye ve üretim atölyesi kurmaya karar verdiğini kaydetti.

İlk yaptıkları üretimin arazi denemesinde başarılı sonuçlar elde ettiğini anlatan Şengün, daha sonra elektrikli ve pedallı bisikletler üreterek piyasaya sunduklarını bildirdi.

- "Elektrikli bisiklet taksi, pedal destekli 200 kilometreye kadar kullanılabiliyor"

Şengün, şu anda aralarında elektriklilerin de bulunduğu 15 farklı bisiklet modelinin üretimini yaptıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Yeni geliştirdiğimiz elektrikli bisiklet taksi, bisiklet statüsünde ve insan gücüyle çalışıyor. Gücün yetmediği noktada elektrik motoru devreye girerek daha uzak mesafeleri ve rampaları kat etmenizi sağlıyor. Bu bisiklet, 2 yolcu ve bir sürücü olmak üzere 300 kilogram yük taşıyabiliyor. Yüzde 10 eğimi tırmanabiliyor. Dış tarafı polyester malzemesinden tasarlandığı için de mukavemetli yapısı var. Tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. Sahadaki çalışmaları başarılı. Avrupa'daki örneklerine artı olarak her tekerleğinde bağımsız süspansiyon ve çekiş sistemi var. En bozuk arazide bile konforlu yol alabiliyorsunuz. Bisiklet olduğu için de vergiden muaf, ehliyet gerektirmiyor."

Recep Bilal Şengün, trafik yoğunluğunu azaltan, zamandan tasarruf edip ulaşımı kolaylaştıran elektrikli bisiklet taksinin çevreci bir araç olduğunu vurguladı.

Şengün, büyük kentlerde trafik yoğunluğundan dolayı ulaşımın vakit aldığını ifade ederek, artık bisiklete dönüş olduğunu söyledi.

- "Yerli üretim, 200 kilometreye varan menzil"

Elektrikli bisiklet taksinin turistik anlamda insanların dikkatini çektiğini anlatan Şengün, şunları kaydetti:

"Kullanıcı açısından bakıldığında spor yapıyorsunuz. Menzil açısından da ne kadar pedal kullanırsanız o kadar uzun menzile ulaşabiliyorsunuz. Elektrikli bisiklet taksimiz, direkt elektrikle 40 kilometre gidilebilirken, pedal destekli 200 kilometreye kadar kullanıldığını tespit ettik. Bu da insanları bisikleti kullanmaya teşvik ediyor. Yüzde 100 yerli üretimle bunu yapıyoruz. Yurt dışından ilgi görüyoruz. Şu ana kadar İngiltere, Hollanda, Fransa, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Almanya'ya ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelerden yeni siparişler de var. El işçiliği olduğu için ürünleri yetiştiremiyoruz. Yurt içinden de bireysel talepler çok fazla, kamu ve toplu alımlara öncelik tanıyoruz. Bundan 5 yıl önce bana 'Bisiklet üreteceksin, bu alanda çalışma yapacaksın' denilse güler geçerdim. Hiç aklımda olmayan bir işti."

Şengün, ürettikleri ürünün kullanılması ve memnun kalınmasının en büyük zenginlik olduğunu belirterek, bu işteki asıl amaçlarının insanlığa hizmet etmek olduğunu sözlerine ekledi.