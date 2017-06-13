Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA Adnan Tekçe
Elektrik kesilmeden haberdar olunacak
Kesilmeden haberdar olunacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
300 ovaya çivi çakılmayacak
Yeni Genel Müdür Özdemir
Yeni Genel Müdür Özdemir
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
Et spekülatörlerine fırsat vermeyin
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük

"Yardım timi"nin iftar mesaisi

- Kilis Belediyesi, kadınlardan oluşturulan "yardım timi" iş birliğiyle kentteki ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli bireylere iftarda yemek dağıtıyor - Belediyenin öncülüğünde bir araya gelen gönüllü 100 kadın, hazırladıkları yemekleri kapı kapı dolaşarak yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırıyor - "Yardım timi"nde yer alanlar, yemek dağıtımı bittiğinde ise en son yemek verdikleri ihtiyaç sahibi vatandaşın sofrasına konuk oluyor - Kilis Belediye Başkanı Kara: - "Ramazan ayının ortalarındayız, bugüne kadar arkadaşlarımız büyük bir gayret ve özveriyle işlerini yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam edeceklerine inanıyorum"

KİLİS (AA) - İZZET MAZİ - Kilis'te kadınların oluşturduğu "yardım timi", iftar saatinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtarak, oruçlarını da onlarla açıyor.

Kilis'te belediyenin öncülüğünde bir araya gelen gönüllü 100 kadın, sabah saatlerinde toplanarak, ihtiyaç sahiplerinin istekleri doğrultusunda çeşitli yemekler ve tatlılar hazırlıyor.

Hazırladıkları yemekleri paketleyen kadınlar, iftar saati yaklaşırken yola çıkıp kapı kapı dolaşarak, kendi bölgelerindeki yardıma muhtaç yaşlılar, kimsesizler ve Suriyelilere sıcak yemekleri ulaştırıp, ramazan bereketini paylaşıyor.

Dörder kadından oluşan 25 yardım timi, yemek dağıtımı bittiğinde ise en son yemek verdikleri ihtiyaç sahibi vatandaşın sofrasına konuk olarak onlarla oruçlarını açıp, sohbetleriyle de gönülleri fethediyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan iftarlık yemek dağıtımının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Vatandaşların belediye hizmetlerinden daha fazla yararlanması amacıyla oluşturulan "Belediye Konakları Projesi" kapsamında kentteki ihtiyaç sahipleri, yaşlılar ve kimsesizler için iftarlık servisi yapıldığını anlatan Kara, "Özellikle sağlık problemi olan, çocuklu, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç durumdaki vatandaşları düşünerek böyle bir proje hazırladık. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. İftar vaktinde sıcak yemek projemiz şu anda sorunsuz devam ediyor. Ramazan ayının ortalarındayız bugüne kadar arkadaşlarımız büyük bir gayret ve özveriyle işlerini yaptılar. Bundan sonrada yapmaya devam edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Yardım gönüllüsü Aynur Polat ise birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının zirvede olduğu ramazanda ihtiyaç sahibi insanlara yardım götürebildiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Yardım dağıtırken günün tüm yorgunluğunu attıklarını anlatan Polat, almış oldukları duaların kendilerine güç verdiğini dile getirdi.

Betül Devecioğlu da özellikle yaşlı insanların mutluluklarını gördükçe şevkinin arttığını anlattı.

Ramazanın ilk gününden beri her akşam evine sıcak yemek geldiğine dikkati çeken Maya Dağcı da verilen hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, tüm gönüllülere teşekkür etti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
"yardım Timi"Ihtiyaç Sahibi Engelli YaşlıKilisKilis Belediye Başkanı Hasan Kara
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5