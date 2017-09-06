Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Yardımeli Derneği'nden 1 milyon muhtaca kurban eti

- Yardımeli Derneği, hayırseverlerin bağışladığı kurban etini 34 ülke ve 55 bölgede 1 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırdı

Yardımeli Derneği'nden 1 milyon muhtaca kurban eti

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Derneği, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin kurban etini 34 ülke ve 55 bölgede 1 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu Kurban Bayramı 34 ülke 55 bölgede kurban dağıtımını gerçekleştiren dernek çalışanları ve gönüllüleri görevlerini tamamladı. "Kurbanlarımızla Kardeşlerimize Gidiyoruz" sloganıyla başlatılan bu yılki kurban organizasyonunda dernek, 1 milyona yakın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırarak, dünyadaki yoksul ve mağdurlara bayram sevinci olabilmeyi amaçladı.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayanların hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik cami, mescit, su kuyusu ve yetimhane gibi projelerin temelleri veya açılışlarını da Kurban Bayramı ziyaretleri esnasında gerçekleştiren dernek, Afrika'da yeni su kuyuları açtı, Moritanya'da bir yetim külliyesinin temelini attı.

Kurban organizasyonu yapılan ülkelerde yetim çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan dernek, Myanmar hükümetinin saldırıları sonucu mağdur olan Arakanlı Müslümanlara da kurban etinin yanı sıra acil gıda ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımları ulaştırdı.

Dernek, ayrıca, Suriye'ye sınırı olan illerde ve Cerablus'ta kesilen kurbanları kamplarda ve bölgede yaşayan mültecilere ulaştırdı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yardımeli Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5