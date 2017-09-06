Yardımeli Derneği'nden 1 milyon muhtaca kurban eti

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Derneği, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin kurban etini 34 ülke ve 55 bölgede 1 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu Kurban Bayramı 34 ülke 55 bölgede kurban dağıtımını gerçekleştiren dernek çalışanları ve gönüllüleri görevlerini tamamladı. "Kurbanlarımızla Kardeşlerimize Gidiyoruz" sloganıyla başlatılan bu yılki kurban organizasyonunda dernek, 1 milyona yakın ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırarak, dünyadaki yoksul ve mağdurlara bayram sevinci olabilmeyi amaçladı.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayanların hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik cami, mescit, su kuyusu ve yetimhane gibi projelerin temelleri veya açılışlarını da Kurban Bayramı ziyaretleri esnasında gerçekleştiren dernek, Afrika'da yeni su kuyuları açtı, Moritanya'da bir yetim külliyesinin temelini attı.

Kurban organizasyonu yapılan ülkelerde yetim çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan dernek, Myanmar hükümetinin saldırıları sonucu mağdur olan Arakanlı Müslümanlara da kurban etinin yanı sıra acil gıda ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımları ulaştırdı.

Dernek, ayrıca, Suriye'ye sınırı olan illerde ve Cerablus'ta kesilen kurbanları kamplarda ve bölgede yaşayan mültecilere ulaştırdı.