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Yardımeli Derneğinden Arakan'a yardım

- Yardımeli Derneğince Bangladeş sınırındaki Arakanlı Müslümanlara gıda yardımı ulaştırılıyor

Yardımeli Derneğinden Arakan'a yardım

ANKARA (AA) - Yardımeli Derneğince Bangladeş sınırındaki Arakanlı Müslümanlara gıda yardımı ulaştırılıyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Myanmar askerlerinin ve milliyetçi Budistlerin saldırıları nedeniyle Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e göçlerinin devam ettiği hatırlatıldı.

Derneğin saldırıların insani krize dönüştüğü ilk andan itibaren bölgedeki faaliyetlerini artırdığı belirtilen açıklamada, Bangladeş sınırına yığılan binlerce Arakanlıya "Acil Gıda Yardımları" kapsamında yiyecek ulaştırıldığı ifade edildi.

Bölgede kurulması planlanan çadır kent çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekildiği açıklamada, Arakan bölgesine yakın Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde derneğin bin kişilik eğitim külliyesi bulunduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, eğitim külliyesinde Arakanlı yetim çocukların barınma, eğitim ve iaşe ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı krizin ne kadar süreceği konusunda hiç kimsenin bir öngörüsünün olmadığına vurgu yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve Batı dünyasının bu konuda bir çaba göstermediği kaydedildi.


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"insani Yardım" çağrısıArakanYardımeli Derneği
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