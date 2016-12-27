Yardımlarla binlerce kişiye

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, her gün 2 bini sığınmacı 4 bin 300 kişiye ekmek, ayda 500'ü sığınmacı bin 500 aileye gıda yardımında bulunuyor.

Hayat Ağacı Derneği, ihtiyaç sahiplerinin gıda, temizlik malzemesi, giysi ve ev eşyası gereksinimlerini ücretsiz karşılıyor. İhtiyaç sahipleri, dernek bünyesindeki bir markette hemen her şeyin bulunduğu gıda bankasından ücret ödemeden belirli limit karşılığında alışveriş yapabiliyor.

Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın, Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti.

Vali Gül ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın'dan derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Özaydın, bu yıl 2 bin 200 aileye 800 ton odun dağıtıldığını, ayda 500'ü sığınmacı bin 500 aileye gıda, günde 2 bini sığınmacı 4 bin 300 kişiye de ekmek yardımı yapıldığını söyledi.

Vali Gül de Sivas'ta yardıma muhtaç vatandaşlar için güzel bir sistem kurulduğunu belirterek, "İşin özü giymediğini giydirmiyor, yemediğini yedirmiyorlar." dedi.

Dar gelirlilerin, dernek ve bünyesindeki gıda bankası sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabildiğine işaret eden Gül, "Sadece yoksulluk kriteriyle insanlar buradan hizmet alıyor. Özellikle mültecilere de yardım yapılıyor ve bir anlamda burası 'ensar' oluşumu." diye konuştu.