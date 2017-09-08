Yargı mensubu karı kocanın

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen Yüksekova Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Polat ile eşi Yüksekova Hakimi Nesibe Gül Polat'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmalarına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdurrahim Polat ile avukatı Cumali Aydemir katılırken Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Nesibe Gül Polat ise duruşmada yer almadı.

Sanık Polat savunmasında, dosya kapsamında beyanda bulunan gizli tanıklardan GÜNEŞ-2 müstear ismini kullanan şahsı tanımadığını, beyanlarının da tamamen soyut yorum ve tahmine dayalı olduğunu ileri sürdü.

Tanık U.D'nin beyanlarının delil niteliği taşımadığını aktaran Polat, şunları söyledi:

"Bu kişinin evine gitmedim. Eğerki geldiğim iddia ediliyorsa o tarihteki HTS kayıtlarının çıkarılarak bu durumun kontrol edilmesini talep ediyorum. Ç.S. akademiden sınıf başkanı olmasından dolayı tanıdığım kişidir. Ben ve eşim Düzce'de o ise Bolu'da yaklaşık 3-4 yıl görev yaptık. Bu süreç içerisinde akademiden kaynaklı olarak belki o bize bir kez gelmiştir. Bunun dışında iletişimimiz olmamıştır. Benim anladığım kadarıyla hakkımızdaki iddiaları, özellikle tahliye olmak için ve etkin pişmanlıktan faydalanmak amacıyla itirafçı olarak mevcut durumdan kurtulma amaçlıdır. Beyanları mantıksız ve asılsızdır. Bahsettiği gibi evime bir kişi gelmemiştir."

Polat, tanık beyanlarına yönelik savunmasına şöyle devam etti:

"Tüm bunların bir an için doğru olduğunu kabul etsek dahi söz konusu tanık anlatımlarında ne bir örgütten ne bu örgütün hiyerarşik yapısından ne benim örgüt içerisindeki hiyerarşik yerimden ne de örgüt faaliyeti kapsamında bir fiilden bahsedilmemiştir. Somut bir eylem ortaya konulmamıştır. ByLock programına gelince öncelikle hakim kararı olmaksızın elde edilmiş bir veridir. Aslen veri tabanının nasıl elde edildiği dahi belli değildir. Anlaşıldığı kadarıyla ekleme çıkarma yapılabilmeye müsait bir teknik ortama sahiptir. Gerçeği yansıtmadığı gibi bir programın sadece indirilmesi hiçbir zaman sadece suçu oluşturan bir hareket olarak kabul edilemez. Bir içerik tespiti yoktur, yapılmış ise de kabul etmiyorum. Suçlamayı bütünüyle reddediyorum."

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıklardan Abdurrahim Polat'ın üzerine isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suça ilişkin vaziyetin katalog suçlardan olması dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına, diğer tutuklu sanık Nesibe Gül Polat'ın tutuklulukta geçirmiş olduğu süre ve hakkındaki delil durumu dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Nesibe Gül Polat'ın tahliyesine, Abdurrahim Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'ye ait cep telefonu getirmenin yasak olduğu hakim-savcı çalışma evlerinden birinde, dışarıya aramaların kapalı dışarıdan aranmaların açık olduğu sabit hattın sanık Nesibe Gül Polat'a ait olduğu anlatılıyor.

İddianamede sanık Abdurrahim Polat'ın örgütün gizli haberleşmede kullandığı "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydediliyor.

Tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, sanık Nesibe Gül Palat'ın üniversitede 4 yıl boyunca örgüt evinde kaldığı, sanıkların sohbetlere katıldıkları ve örgütle bağlantılarının olduğu, tanık Ç.S'nin beyanına göre sanıkların yapı içinden evlilik yaptıkları, sanık Abdurrahim Polat ile "ByLock" üzerinden yazışma yaptıkları ve kendisini toplantıya çağırdığı, sanıklarla toplantı yaptıkları belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



