Yargılanmaktan 15 Temmuz hesabına 3 bin lira yatırarak kurtuldu

İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - Aynı sınıfta okuyan çocuklarının kavga etmesi üzerine davalık olan aileler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırıldı. Hakkında "basit yaralama ve tehdit" suçlarından dava açılan veli S.İ.B, şikayetçilerin talebi üzerine 15 Temmuz dayanışma kampanyasına 3 bin lira yatırıp yargılanmaktan kurtuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çekmeköy'deki Alemdağ Emlak Konutları İlköğretim Okulu 6. sınıfta okuyan B.Ç. ve A.B.S, sınıf arkadaşları B.B.B. ile kavga ederek bu arkadaşlarına kötü davrandı. Oğlundan olayı öğrenen B.B.B'nin babası S.İ.B de ertesi gün bu okula gelerek, kavgaya karışan çocuklara eliyle vurdu ve sözlü tehditte bulundu.

- Çocuklar barıştı, uzlaşma kanunu yürürlüğe girdi

Tehdit edilen çocukların babaları, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek S.İ.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma açan savcılık, sanık S.İ.B'nin mağdur çocuklara yönelik, "basit yaralama ve tehdit" suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama başlattı. Bu sırada aynı sınıfta okuyan çocuklar barışıp görüşmeye başladı.

Dava devam ederken geçen yılın aralık ayında 6763 sayılı Uzlaşma Yasası yürürlüğe girdi. Söz konusu dava dosyasına benzer basit suçlu tüm dava dosyaları Uzlaşma Yasası kapsamına alındı. Mahkemenin dosyayı gönderdiği dava dosyasını inceleyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu görevlileri, tarafları telefonla arayarak uzlaşma teklif etti.

- Adliyelerdeki iş yükü azalıyor

Şikayetçi çocukların yasal temsilcisi olan babaları R.Ç. ve İ.S, sanık S.İ.B ile, 15 Temmuz dayanışma kampanyası hesabına 3 bin lira yatırması karşılığında uzlaşabileceklerini bildirdi. Bu talebin uzlaştırma görevlisi tarafından telefonla iletildiği sanık S.İ.B de talebi kabul ederek uzlaşacağını bildirdi.

Müştekiler ve görevli tarafından yönlendirilen S.İ.B, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sitesinden öğrendiği 15 Temmuz Dayanışma hesabına, bir bankaya giderek 3 bin lira bağış yaptı ve dekontu 11 Ağustos'ta uzlaşma bürosuna götürdü. Sanık S.İ.B ve aynı gün adliyeye çağrılan müştekiler, yasal şartları kabul ederek uzlaşmış oldu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ve Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda, basit suçlarla ilgili birçok dava dosyasıyla ilgili yargılamanın, buna benzer uzlaştırma yöntemiyle ortadan kaldırıldığı, savcılıklar ve mahkemelerdeki iş yükünün böylece azaltıldığı kaydediliyor.







