"Yargıtay imamı" suçlamasıyla yargılanan Kuseyri savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatları ile örgütün sözde "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında bulunduğu 52 avukat hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, "FETÖ'nün Yargıtay imamı" olduğu suçlamasıyla yargılanan Mehmet Rasim Kuseyri savunma yaptı.

Hakkında beyanlarda bulunan müşteki ve tanıkların kendisine iftira attığını iddia eden Kuseyri, örgüt adına bir faaliyette bulunmadığını dile getirerek sanıklardan Abdülkadir Ceylani Özgül'ün emniyete verdiği isim listesine de adının sonradan eklendiği öne sürdü.

FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Hukuk ve Hayat Derneğine üyeliği konusunda da beyanlarda bulunan Kuseyri, söz konusu dernekte kurucu ya da üye olmadığını ancak zaman zaman toplantılarına katıldığını iddia etti.

Kuseyri, iddianamedeki dört kişiyle HTS irtibatı bulunduğu iddiası konusunda "Adı geçen iki ismi tanımıyorum. Şerif Ali Tekalan'ın Fatih Üniversitesinde mütevelli heyet başkanı olması nedeniyle tanıdığımı, telefonda sadece bir sefer görüştüğümü daha önce de söyledim. Peki niye görüştüm, bir problemi nedeniyle bana vekalet vermek istediğini söyledi ama ben kabul edemeyeceğimi söyledim. Tekalan'la ilk ve son görüşmemiz budur." diyerek kendisini savundu.

"Yargıtay imamı" suçlamasıyla FETÖ'nün gerçek Yargıtay imamının saklanmaya çalışıldığını öne süren Kuseyri, "Bu iftira bana atılıyorsa, bu işi yapan Yargıtay imamı mutlaka vardır. Tanınmış biri olduğum için bu iftira bana atılıyor." ifadelerini kullandı.

Kuseyri, FETÖ bağı nedeniyle görevinden ihraç edilen ve itirafçı olan eski yargı mensuplarının kendisinden bahsetmemesinin FETÖ mensubu olmadığının delili olduğunu savundu.

- "Devlet ile bilek güreşine girilmez"



17-25 Aralık sürecinden sonra "Devlet ile bilek güreşine girilmez" diyerek Bank Asya'daki parasını çektiğini ve çocuklarını FETÖ ile bağlantılı okullardan aldırdığını öne süren Kuseyri, Akın İpek'in yurt dışına kaçmasına yardım ettiği ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlığını yaptığı suçlamalarını da kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya, öğle arasının ardından devam ediliyor.