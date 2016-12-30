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Yargıtayda 5 daire kapatılıyor

- Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 3 hukuk ve 2 ceza dairesinin kapatılmasına karar verdi - Karara göre, 6, 7 ve 18. hukuk daireleri ile 23. Ceza Dairesi 1 Ocak, 21. Ceza Dairesi ise 13 Nisan itibarıyla kapatılacak

Yargıtayda 5 daire kapatılıyor

ANKARA (AA) - Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6, 7 ve 18. hukuk daireleriyle 21 ve 23. ceza dairelerinin kapatılmasını kararlaştırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na eklenen geçici 15. madde uyarınca, kapanacak dairelerin saptanması ve daireler arasındaki iş bölümünün yeniden belirlenmesi amacıyla toplandı.

Hukuk ve ceza dairelerinin mevcut iş ve kadro durumlarının incelenmesi sonucunda 6, 7 ve 18. hukuk daireleriyle 23. Ceza Dairesinin 1 Ocak, 21. Ceza Dairesinin ise 13 Nisan itibarıyla kapatılmalarına karar verildi.

Aynı kanun kapsamında, 6. Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan Kabakçı, 7. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Hicri Tuna, 18. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Aysal ve 23. Ceza Dairesi Başkanı Şakir Aktı Birinci, Başkanlık nezdinde görevlendirildi.

Konuları itibarıyla 6. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 8 ve 19. hukuk daireleri, 7. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 9 ve 22. hukuk daireleri, 18. Hukuk Dairesinin baktığı dosyalara 4 ve 13. hukuk daireleri bakacak. 23. Ceza Dairesinin baktığı tüm işler 15. Ceza Dairesine, 21. Ceza Dairesinin baktığı tüm işler ise 11. Ceza Dairesine devredilecek.

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