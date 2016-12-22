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Yargıtayda seçim

- Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Başkanlığına Öztürk seçildi

Yargıtayda seçim

ANKARA (AA) - Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Muammer Öztürk seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca boş bulunan 15. Hukuk Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı.

Seçim sonucunda, aynı daire üyesi Öztürk, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Başkanı oldu.

Eskişehir Mihalıççık'ta 1956'da dünyaya gelen Öztürk, Eskişehir Atatürk Lisesini bitirdi ve 1979'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Askerliğini Afyonkarahisar'da yedek subay olarak yaptıktan sonra Eskişehir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Öztürk, sırasıyla Sivas, Ceyhan, Silopi, Sultandağı, Kandıra, İskenderun ve Ankara Hakimliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 19 Temmuz 2004'te seçilen Muammer Öztürk, evli ve iki çocuk babası.

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