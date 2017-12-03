Yarı karanlık dünyasını kulaçlarıyla aydınlatıyor





OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Doğuştan yüzde 60 oranında görme engelli olan 17 yaşındaki Ercan Temur, ortaokulda tanıştığı yüzme sporunda kazandığı başarı ve madalyalarla gelecek adına umut veriyor.

Dört çocuklu bir ailenin çocuğu olan Temur, 17 yıl önce gözlerini yarı karanlık bir dünyaya açtı. Gözleri yüzde 60 oranında görmeyen Temur, tedavi süreci de sonuçsuz kalınca bu engeliyle büyüdü.

En küçük kardeşi de kendisi gibi görme engelli olan Temur, Kahramanmaraş'ta yatılı olarak okuduğu ortaokulda, sevdiği iki öğretmeninin yönlendirmesiyle yüzme sporuyla tanıştı.

Yaklaşık 3 yıl boyunca katıldığı birçok şampiyonadan madalyayla dönen Ercan Temur, ailesiyle Osmaniye'ye taşınınca spora ara vermek zorunda kaldı.

Verdiği aranın ardından çok sevdiği yüzmeye geri dönen ve sadece 5 aylık antrenmanla geçen ay Trabzon'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası'na katılan Temur, 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Temur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeyle ilk tanıştığında çok sevdiğini ve büyük zevk aldığını söyledi.

Sevdiği bir spor dalıyla uğraşınca başarıların da beraberinde geldiğini ifade eden Temur, "Başarılı olduğumu görünce hayatımı yüzmenin üzerine kurmaya başladım." ifadesini kullandı.

Trabzon'da aldığı başarıların kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Temur, "Sadece 5 aylık çalışmayla Türkiye Şampiyonası'na gidip şampiyon oldum. Turnuvada 100 metre serbest, 100 metre sırtüstü ve 400 metre serbestte birinci, 50 metre serbestte ise ikinci oldum." dedi.

Temur, yüzme sayesinde engelini aştığını ve çok sayıda dostluk kurma şansı bulduğunu dile getirerek, engellilerin asla pes etmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu konuda ailelere de büyük görevler düştüğüne inandığının altını çizen Ercan Temur, "Engelli kardeşlerimden istediğim, dışarı çıksınlar, sosyal aktivitelere katılsınlar, spor yapsınlar. Bu konuda başarılı yerlere geleceğimize inanıyorum. Aileler de çocuklarına bu konuda destek olsunlar." diye konuştu.





- "Ara vermeseydi Avrupa şampiyonu olabilirdi"





Antrenör Musa Torun da Ercan'ın çok yetenekli bir sporcu olduğunu ve sağlam bir altyapısı bulunduğunu dile getirdi.

Yüzmeye verilen 3 yılık aranın bazı dezavantajlar yarattığını ancak bunu telafi etmeye çalıştıklarını bildiren Torun, şöyle devam etti:

"Babası bize geldi ve 'Benim görme engelli oğlum var. Üç yıldır yüzme sporunu yapmıyor. Nasıl yardımcı olursunuz.' dedi. Bizimle süreci böyle başladı. Sadece 5 aylık bir antrenman sürecinin ardından şampiyonadan 4 madalyayla döndü. Ara vermeseydi şimdiye Avrupa şampiyonu olabilirdi. Asıl branşı sırtüstü ve şu an Avrupa Şampiyonası'na katılabiliyor. Umarım oradan istediğimiz dereceyi alırız."

Turnuvadaki başarılarının ardından Temur'un Türkiye Paralimpik Milli Yüzme Takımı'na çağrıldığını aktaran Torun, sporcusunun asıl hedefinin Paralimpik Oyunları'na katılıp madalya almak olduğunu sözlerine ekledi.