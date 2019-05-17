Yarın Büyük Kulüp'te büyük buluşma!

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ekonomide ortak akıl oluşturma, girişimcilere ve iş dünyasına yeni ufuklar kazandırma ve bilginin paylaşımına dönük toplantılar düzenlemeye devam ediyor. YAPDER bu kapsamda NRW.INVEST Türkiye ve Büyük Kulüp işbirliğinde bir bilgilendirme semineri düzenleyecek.



18 Mayıs Cumartesi günü moderatörlüğünü Marka ve İnsan Kaynakları Danışmanı / Yaşam Koçu Ayşen Laçinel’ın üstlendiği seminerde, bir pazar ve ticaret bölgesi olarak bilinen Kuzey Ren-Vestfalya tanıtılarak, söz konusu eyalette yatırım yapma süreci anlatılacak. Ayrıca burada şirket kurarak başarılı olan Türk firmalarının hikâyeleri anlatılarak, bölgenin sunduğu fırsatlar konusunda bilgi verilecek.



NRW.INVEST, Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen şehirlerinin de içinde bulunduğu Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı.

Söz konusu ajansın resmi Türkiye temsilciliği olarak, yurt dışında şirketleşip işlerini Avrupa’ya taşımak isteyen Türk iş insanlarına bölgelerini tanıtarak danışmanlık ve bürokratik destek veriyor. Bir Alman kamu kurumu olarak bu hizmetlerini ücretsiz sunuyor. Kuzey Ren-Vestfalya, Türkiye pazarında başarılı bir şekilde faaliyet gösterip yurtdışında da var olmak ve pazar kazanmak isteyen Türk firmaları için Avrupa’ya mükemmel bir çıkış kapısı teşkil ediyor.



Etkinlik Bilgileri

Tarih: 18 Mayıs 2019 (Cumartesi)

Saat : 14.00 - 16.45

Yer : Büyük Kulüp Redroom Salonu



Program Akışı

14.00-14.15 Kayıt

14.15-14.30Ayşen Laçinel- Marka ve İnsan Kaynakları Danışmanı / Yaşam Koçu

Selamlama & Açılış Konuşması

14.30-14.45 Hakan KEFOĞLU- Büyük Kulüp Genç Girişimciler Komitesi Başkanı

Selamlama & Açılış Konuşması

14.45-15.00 Dr. Adem AKKAYA- NRW.INVEST- Türkiye Temsilcilik Müdürü / İstanbul

Sunum: Avrupa Pazarlarına Çıkış Kapısı: Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti

15.00-15.15 YMM Cevdet KOÇAŞ- Komutax Yeminli Mali Müşavirlik- Düsseldorf / Almanya

Sunum: Kuzey Ren-Vestfalya’da Şirketleşmenin Vergisel Çerçevesi

15.15-15.30 Çay & Kahve Molası

15.30-15.45 Av. Dr. Abdullah EMİLİ- Emili Avukatlık Bürosu - Köln / Almanya

Sunum: Kuzey Ren-Vestfalya’da Yatırım ve Şirketleşmenin Hukuki Çerçevesi, Süreç, İşleyiş

15.45-16.00 Av. Gülay TAŞLI -Taşlı Avukatlık Bürosu- Düsseldorf / Almanya

Sunum: Almanya’da Yatırımcılar için Vize&Oturum Mevzuatının Hukuki Çerçevesi, Süreç, İşleyiş

16.00-16.15 Melih AYBEY- Aybey Elektronik GmbH YK Başkanı – Bochum / Almanya Yatırımcı Gözüyle Kuzey Ren-Vestfalya’nın Sunduğu Fırsatlar

16.15-16.30 Bora ÖZTELCAN- Norm GmbH Genel Müdürü- Krefeld / Almanya

Norm Cıvata’nın Kuzey Ren-Vestfalya’da Yakaladığı Fırsatlar ve Başarıları

16.30-16.45 Soru – Cevap