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Yarın yağışlı hava bekleniyor

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz,...

Yarın yağışlı hava bekleniyor
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde yarın yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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MeteorolojiMeteoroloji Genel MüdürlüğüYağış
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