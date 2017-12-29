KOCAELİ (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından teknoloji tüketen değil, aynı zamanda teknoloji üreten bir nesil yetiştirme hedefiyle hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında, Kocaeli'de 500 öğrenciye kodlama eğitimi verilmesi amaçlanıyor.

İzmit'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, projenin kendilerini memnun ettiğini ve heyecanlandırdığını söyledi.

Genç neslin teknoloji sektörüne hazırlanmasının gelecek adına önemli olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, dünyadaki teknolojik gelişmeleri doğru okudukları takdirde başarılı olacaklarını kaydetti.

Katırcıoğlu, çocukların teknolojiden önce potansiyelini keşfetmeye imkan tanınması gerektiğini dile getirerek, başarı için öz güvenin önemli olduğunu bildirdi.

Üreten ve alın teri dökenlerin hedeflerine ulaştığını anlatan Katırcıoğlu, "Dünyada teknolojik gelişmeler çok hızlı yaşanıyor. Adeta insanların yaşam tarzlarını şekillendirdiği günümüzde bu döngüden olabildiğince yerli ve milli kazanımlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesil istiyoruz. Bu bir ihtiyaç. Bunu önemsiyoruz." diye konuştu.

Radiye Sezer Katırcıoğlu, çocukların saatlerini oyunlara ayırarak vakit geçirdiğini belirterek, "Bu projeyle farklılık oluşturulacak. Dezavantajı avantaja buradan süper beyinlere ulaşacağız. Bu proje ve bugüne kadar yapılan politikalarla yeni Aziz Sancar, Azize Sancarlar kazanacağımıza inanıyorum. Aynı zaman Bill Gatesler, Elon Muskların bu projeyle ve yapılan politikalarla ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Gençleri gelecekteki yeni iş kollarına hazırlamaları gerektiğini aktaran Katırcıoğlu, şunları söyledi:

"2004 yılında üniversite sınavına girip ilk bine giren çocuklarımızın yüzde 81'inin bilim, teknoloji, matematik, mühendislik alanlarını tercih ettiğini görüyoruz. 2014'e geldiğimizde ilk bine giren çocuklarımızdan mühendislik alanını tercih edenlerin sayısının yüzde 39'a düştüğünü görüyoruz. Bir mühendislik alanı bitirenin ülkede yaratacağı istihdam oranı yüzde 3'leri buluyor. Ama bugün ilk bindeki tercihler tıp ve hukuku görüyoruz. Tıp öğrencisinin ülkeye kazandıracağı istihdam yüzde 1,2 bile değil. Dünya ekonomisinde pazarı yakalayabilmemiz için inovasyon içeren yeni gelişmeleri yakalayabilmemiz lazım."

- "Yeni mesleklerin temelinde kodlama var"

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel de 10 yılda 29 milyon liralık sosyal yatırım, 4 milyon vatandaşa sosyal etki yaratacak ilişkiler kurduklarını belirterek, son dönemde çocuklara yönelik kodlama eğitimleri vermeye başladıklarını söyledi.

Son 1 yıldaki projenin performansının beğeniler aldığını ifade eden Süel, kodlamanın temelinde algoritmanın yattığını kaydetti.

Süel, kodlamanın çocukların yaratıcılıklarını artırdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"OECD'nin dijital ekonomi konulu son raporuna göre, dünyada yeni meslekler, mesleki fonksiyonlar hayata geçecek. Bugün 3 çocuktan 2'si bizim bilmediğimiz mesleklerde çalışacak. Bu yeni mesleklerin temelinde kodlama var. Dijitalleşmede yetkinlik ne kadar erken kazanılırsa o kadar iyi. Kodlama Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar da bizi cesaretlendiriyor. Türkiye'de önümüzdeki yıldan itibaren kodlama eğitimlerine başlanacağını bakanımız ifade etti. Kodlamanın Türkiye'de yaygın eğitim olması gerektiğini savunuyoruz. Bu proje Ağustos 2016'da başladık. Türkiye'nin 4 bir yanında 7-14 yaşındaki çocuklara bu eğitimi veriyoruz."

Verdikleri eğitimle çocukların programlama konusunda fikir sahibi olduğunu anlatan Süel, eğitimlerde yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıldığını bildirdi.

- "30 il ve 10 bin çocuk hedefini yakalayacağız"

Hasan Süel, çocukların burada kendi oyunlarını üretebildiğini aktararak, "Bugüne kadar 27 ilde 8 bin 800 çocuğumuza kodlama öğrettik. Ayrıca şirketimizde çalışanlarımızın çocuklarına da eğitim veriyoruz. Bugüne kadar eğitim verdiğimiz çocukların yüzde 49'u kız çocuklar. Bu da bizim için ayrı mutluluk. 2017-2018 eğitim döneminde de toplam 30 il ve 10 bin çocuk hedefini yakalayacağız. Kocaeli'de dijital alemin süper beyinleriyle tanışmak istiyoruz. Onlara da bu eğitimi vermek için buradayız. Bugüne kadar 100 öğrenciye eğitim verdik ama hedefimiz 500. Amacımız, geleceği üreten, tüketmeyen ve vizyon sahibi olacak, ülkede katma değer yaratacak bir nesil." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik ise valilik olarak sosyal ve teknolojik projelere destek verdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da belediye olarak eğitimde yenilikçi çalışmalar yaptıklarını belirterek, gelecek yıl eğitim 4.0 atölyeleri kuracaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Katırcıoğlu, Süel, Büyükçelik ve Özak, kodlama eğitimi alan öğrencilerin bulunduğu sınıfı ziyaret etti, çalışmaları inceledi.