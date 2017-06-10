Yarış atı taşıyan kamyonette 10 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yarış atı taşıyan kamyonette 10 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu turnikelerinde yaptıkları güvenlik uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri 34 DR 6422 plakalı kamyoneti durdurdu.

Yarış atı taşımak için özel tasarlanan ve içinde bir yarış atı bulunan araçta yapılan aramada, özel bölmede iki paket halinde 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.A'nın Şanlıurfa'dan aldığı atı Hatay'ın İskenderun ilçesine götürdüğünü ve araçta bulunan uyuşturucudan haberinin olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.