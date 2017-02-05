Yarıyıl tatilinde kayakla tanıştılar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Yakutiye Belediyesince, ailelerinin ekonomik durumu yetersiz 500 öğrenciye, yarıyıl tatilinde verilen ücretsiz kayak eğitimi tamamlandı.

Yakutiye Belediyesince her sömestr tatilinde geleneksel hale getirilen ücretsiz kayak eğitimi etkinliği kapsamında, ailelerinin ekonomik durumu iyi olmayan 500 öğrenciye kayak eğitimi imkanı sağlandı.

Yarıyıl tatili boyunca 2 bin 400 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmayı öğrenen öğrencilere kayak takımı ve elbiseleri de armağan edildi.

Tatilin sona ermesi dolayısıyla eğitimleri de tamamlanan öğrenciler, etkinliğin son gününde ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde kayak gösterisi sundu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen kapanış töreninde konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 7 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, bugüne kadar 3 bin 500 çocuğa kayak eğitimi verildiğini söyledi.

Sadece kayağa değil sporun tüm dallarına ilgi gösterdiklerini ifade eden Korkut, şöyle konuştu:

"Yakutiye olarak hep ilkleri yapan belediye olduk. Bu bir rekordur. Amacımız geleceğimiz olan çocukları spora teşvik etmek ve kış sporları merkezi haline gelen Erzurum'da kayak yapmasını bilmeyen çocuk bırakmamak. Bugün 7'incisini yaptığımız törenle kulübümüze toplam 500 öğrenci daha katarak sayımızı 3 bin 500'e çıkardık. Bugün kapanışını yaptığımız bir yarıyıl tatilini daha geride bıraktık. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizin 8'incisinde de 500 çocuğumuza daha kayağı öğreteceğiz."