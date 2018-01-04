Yasa dışı geçişler son 3 yılın en düşük seviyesinde

İZMİR (AA) - RAMAZAN ERCAN - Ege Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'de düzensiz göçle etkin şekilde mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında 21 bin 937 göçmeni yakaladı.

Ülkelerindeki çeşitli sorunlar nedeniyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin "umuda yolculuk"ları, başta Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olmak üzere kolluk güçlerinin etkili denetimleri sayesinde her geçen yıl düşüyor.

2015 yılında zirveye ulaşan düzensiz göç, alınan önlemler ve denetimler sonucunda 2017'de son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 bin 84'ü Ege Denizi'nde, diğerleri de Akdeniz ve Karadeniz'de olmak üzere 2017'de 21 bin 937 göçmeni yakaladı.

- Yakalama oranı yükseldi

2015 yılında yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan her 100 göçmenden sadece 10'u Sahil Güvenlik Komutanlığınca yakalanırken 90'ı Yunanistan adalarına geçti.

2016 yılından itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığının göçmen yakalama oranları sürekli arttı ve 2017 yılına gelindiğinde ise yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan hemen hemen her iki göçmenden biri yakalandı.

Böylece, 2015 yılında yüzde 10 olan yakalama oranı, 2017 yılında yüzde 43'e yükseldi.

- Rotanın Karadeniz'e kayması engellendi

Yasa dışı göçün başladığı tarihten itibaren Ege Denizi ve Akdeniz'deki Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenler, 2017'de rotalarını değiştirerek Karadeniz üzerinden Bulgaristan ve Romanya'ya ulaşmak istedi ama bu girişimleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizden, diğer kolluk kuvvetlerinin de karadan tedbirleri sonucu engellendi.

Komutanlık unsurları, Karadeniz'deki etkili denetimleri ve çalışmaları sonucunda yasa dışı göç rotasının Karadeniz'e kaymasına engel oldu.

- En fazla eylülde yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, en fazla göçmeni eylül ayında yakaladı.

Eylül ayında 3 bin 407 göçmen yakalanırken bu ayı 2 bin 931 göçmen ile ekim, 2 bin 668 ile ağustos izledi. Geçen yılın son ayında ise bin 485 göçmen yakalandı.

Bindikleri deniz aracının batması ya da alabora olması sonucu boğularak ya da hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı da azaldı,

32'si Ege Denizi'nde olmak üzere 56 göçmen hayatını kaybetti.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla 171 organizatör gözaltına alındı.

- Hayat kurtaran operasyonlar

Yasa dışı göçle mücadelesinin yanında denizde mahsur kalan ya da boğulma tehlikesi geçiren göçmenlere de el uzatan Sahil Güvenlik unsurları, birçok göçmenin hayatını kurtardı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışırken Bademli Mahallesi açıklarında yer alan Güvercin kayalıklarında mahsur kalan 51 göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla kurtarıldığı operasyon ve Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği olayda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelince denizden helikopterle alınan 4 yaşındaki Liya'nın kurtarılması, 2017'de akıllarda kalan kurtarma operasyonları oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca, 2015 yılında Ege Denizi ve Akdeniz'de 91 bin 611, 2016'da 37 bin 130 göçmen yakalandı. 2015 yılında 279, 2016'da ise 192 göçmen hayatını kaybetti.

Göçmenlere ilişkin 2017 verileri şöyle oluştu:



Ocak 756Şubat719Mart 1.501Nisan1.551Mayıs1.236Haziran1.888Temmuz1.743Ağustos2.668Eylül3.407Ekim2.931Kasım2.052Aralık1.485Toplam21.937