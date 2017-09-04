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Yasa dışı geçişlere "termal kameralı" önlem

- Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, yasa dışı geçişleri engellemek ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcarken, karanlıkta gece görüş özelliği bulunan termal kameralı helikopterlerle denetim gerçekleştiriyor - "TCSG-510" kuyruk numaralı "AB412" tipi helikopterin, Kuzey Ege Denizi, Edremit Körfezi, Dikili ve Küçükkuyu sahiliyle yasa dışı geçişlerde sık kullanılan noktalardaki mesaisi, gece gündüz sürüyor

Yasa dışı geçişlere

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Yasa dışı geçişleri engellemek ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan, çalışmalarını denizden ve havadan aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, karanlıkta gece görüş özelliği bulunan termal kameralı helikopterlerle denetim yapıyor.

Sahil Güvenlik unsurları, iç savaş, siyasi ve ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı Kuzey Ege'deki geçiş güzergahlarını, gece gündüz kontrol altında tutuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahiline 5 deniz mili uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Midilli Adası, yabancı uyrukluların en çok kullandığı geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da denizden yaptığı göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına, havanın kararmasının ardından gece görüş özelliği bulunan termal kameralı helikopterlerle devam ediyor.

Yasa dışı geçişleri engellemek, özellikle olumsuz hava koşullarında bot ve teknelerin batması sonucu oluşan can kayıplarını önlemek amacıyla bölgede çalışmalarını etkin şekilde sürdüren unsurlar, helikopterlerdeki termal kamera sistemleri sayesinde, gece de bölgeyi gündüz aydınlığı kalitesinde tarıyor.

AA ekibi, "TCSG-510" kuyruk numaralı "AB412" tipi helikopterin Kuzey Ege Denizi, Edremit Körfezi, Dikili ve Küçükkuyu sahiliyle yasa dışı geçişlerde sık kullanılan noktalardaki denetimlerini görüntüledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının hava unsurları, yasa dışı geçişin en çok yapıldığı Ayvacık'ta Yeşil Liman, Kadırga Burnu, Bademli, Koruoba altı, Sivrice, Eşmece Boğazı, Gülpınar ve Assos açıkları ile Babakale sahil noktalarında yoğunlaşıyor.

"Flır" olarak adlandırılan termal gece görüş yeteneğine sahip helikopter, 4 personel ile 2,5 saat havada kalıp bölgeyi tarıyor.

Yapılan denetimlerde gece görüş özelliği sayesinde, gündüz aydınlığı kalitesinde incelenen noktalar yakınlaştırılıp bölgedeki hareketlilik kayıt altına alınıyor.

Kontrol ve denetimler, alanında uzman personel tarafından yapılırken, olası bir kaçış tespiti, karada tespit edilmiş ise bölgesine göre jandarma veya emniyet birimlerine rapor ediliyor veya denizde bulunan sahil güvenlik unsurlarına anında bildiriyor.

Aynı anda denizden ve havadan yapılan tarama faaliyetleri sayesinde çok sayıda yasa dışı geçiş önlendiği gibi, kötü hava koşullarında ölümle sonuçlanabilecek faciaları da engellemiş oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
çanakkaleHelikopterSahil Güvenlik
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