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Yasak avlanan balıkçılar havadan takiple yakalandı

- Beyşehir Gölü'nde, sazlıklar arasında elektroşok yöntemiyle balık avladığı iddia edilen ve havadan drone ile yapılan takip sayesinde yakalanan 2 kişiye para cezası uygulandı

Yasak avlanan balıkçılar havadan takiple yakalandı

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü'nde, elektroşok yöntemiyle balık avladığı ileri sürülen kişiler, mahalle sakini gençlerin de desteğiyle havadan "drone" ile yapılan takip sayesinde yakalandı.

Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan Akburun ile Kuşluca Mahalleleri arasındaki sazlık kesimde, "elektroşokla avlanıldığı" ihbarı üzerine, Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ve Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi görevlileri, bölgeye hareket etti.

Mahalleli gençlerin de destek verdiği aramalarda sazlıklar arasındaki avcıların yerleri tespit edilemeyince, Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri drone ile gökyüzünden görüntü almaya başladı. Bir süre sonra yasak avlanan 2 avcının yeri, drone ile belirlendi.

Sazlıklar arasında koşarak kaçmaya çalışan avcılar Abdullah A. ile Mehmet Ş, kıyıda bekleyen gençler tarafından yakalanarak, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan avcılar ile avda kullanılan 1 elektroşok cihazı, 4 akü, bağlantı kabloları, 2 elektrik bağlantılı balık kepçesi ile kullanımı yasak ruhsatsız motorsuz filika ele geçirildi.

Suya elektrik akımı verilerek avlandığı belirlenen canlı sazan balıkları, tekrar göl sularına bırakıldı. İki avcıya, toplam 9 bin 300 lira ceza kesildi.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasak avlanan kişilerin, mahalleli gençlerinin de yardımıyla "drone" ile yapılan takip sonucu yakalandığını bildirdi.

Kuşluca Mahallesi gençlerindeki duyarlılığı, herkesten beklediklerini ifade eden Kurt, “Gölde balık neslini koruyup, gelecek torunlarımıza bırakacaksak bu elektroşokla mücadeleyi azimli ve kararlı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bu yöntemle avlananları görenlerin kooperatifimize ve güvenlik güçlerine bildirmelerini rica ediyoruz.” dedi.

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