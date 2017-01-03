İSTANBUL (AA) - Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) üyeleri, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli belediye başkanlarıyla İstanbul'daki turizm sektörü temsilcilerinin arasında olduğu bir grup, İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.



Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde toplanan grup, buradan terör saldırısının gerçekleştiği alana yürüdü.



Burada konuşan Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, saldırının düzenlendiği mekana, kimsenin yalnız olmadığını söylemek için geldiklerini söyledi.



Eğlence mekanının yalnız olmadığını, kalplerinin burada olduğunu ifade eden Demirer, ''Korkmuyoruz. Korku tutsaklıktır. Ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız. Gerekli izinler alındığı zaman, yetkilileri karar verdiği zaman bizler ilk önce burada olacağız. Eşimizle dostumuzla buraya rezervasyon yaptıracağız.'' diye konuştu.



Demirer, mekanın yeniden açılışına, ulusal ve uluslararası basın mensuplarını davet edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:



''Burası tekrar açıldığında, Türk toplumunun dayanışmasını izleyeceğiz. Bunu, tüm dünyaya duyuracağız. Türk toplumu olarak duyarlı bir milletiz. Dayanışmadan anlarız. Gün dayanışma günü, destek verme günüdür. İstanbul markasını, İstanbul gibi bir markayı kesinlikle sessizliğe hapsetmeyecektir bu toplum. Ne yaparsanız yapın, hayatınıza sahip çıkın. Evden çıkın, sinemaya gidin. Alışverişe, gezmeye, tiyatroya, lokantaya çıkın. Ne olur, yaşam alışkanlıklarınız neyse onu bırakmayın ve devam edin. Kimse sırtını çevirmesin. Zor bir dönemden geçiyoruz. İstanbul'u sessizliğe kesinlikle kaptırmayacağız.''



Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da terör saldırısını kınamak için gelenlere teşekkür etti.



Türkiye'nin vitrini olan İstanbul'un, her noktasının çok özel olduğunu dile getiren Hazinedar, ''Çok değerli bir şehrin sahipleriyiz. Terör saldırılarının ana hedefi bu değere zarar vermek. İstanbul'un ve Türkiye'nin yaşamına zarar vermek istiyorlar. Buna karşı yaşamımıza sahip çıkmak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise terörü destekleyenleri ve destekçilerini lanetlediklerini vurgulayarak ''Terörün hedefinin ne olduğu açık ve bellidir. Toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, refahımızı, geleceğimizi, umutlarımızı karartmak bizi bir birine düşürmektir terörün hedefi.'' diye konuştu.



Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, ''Buradaki terör saldırısı yaşam tarzımızı değiştirmeyecek. Birlikte ve beraber yaşamaya devam edeceğiz." dedi.



Eğlence mekanının sahibi Mehmet Koçarslan da destek için gelenlere teşekkür ederek, çok üzgün olduklarını anlattı.



Gruptakiler, açıklamanın ardından saldırının gerçekleştiği alana karanfil bıraktı.





