"Yaşamaz" dedikleri Hatice, 3 üniversite bitirdi

MANİSA (AA) - İzmir'de 10 aylıkken spinal muskuler atrofi (SMA) teşhisi konulan, doktorların 2 yıl ömür biçtiği, vücudundaki istemli kasları günden güne güçsüzleşerek eriyen 36 yaşındaki Hatice Özkan, 3 üniversite bitirdi. Halen 2 üniversitede öğrenim gören Özkan ayrıca 2 yüksek lisans programına devam ediyor.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde henüz 10 aylıkken SMA teşhisi konulan Özkan, vücudundaki kol ve bacak kaslarının her geçen gün güçsüzleşip erimesine rağmen yaşam azmiyle herkese örnek oluyor.

Manisa'da özel bir kafenin davetlisi olarak vatandaşlara yaşamına dair seminer veren ve hastalığıyla ilgili insanları aydınlatan Özkan, en büyük desteği olan anne ve baba sevgisiyle hayata kalmayı başardığını söyledi.

Hastalığı sebebiyle öğrenime ara verdiğini belirten Özkan, "İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim. Ardından Anadolu Üniversitesinde İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ve Atatürk Üniversitesinde Adalet Bölümü ile Reklamcılık Bölümü okudum. Ayrıca Anadolu Üniversitesinde Halkla İlişkiler Bölümü ve İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim. Aynı anda Konya Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Okutmanlığı Bölümünde ve Amerika’nın Aston Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yapıyorum. 'Eğitim zordu, vaz geçtim' diyenlere; benim için de zordu, hiç kolay olmadı. Ama hayat zor ve zor diye vaz geçmiyoruz."

SMA hastalarının aileleriyle birlikte hastalığı yenebileceğini ifade eden Hatice Özkan:

"Ailemin desteğini çok gördüm. Benim kadar şanslı olmayan engelliler de var. Şimdi benim burada onlara anlattıklarım hikaye geliyor. Ama söylediğim her şeyi maalesef yaşayan biliyor. Hastalığımı anlatarak SMA hastalarının neler başarabileceğini ve neler yapabileceğini, yaşadığımı anlatarak insanlara rol modeli olma derdindeyim. İnsanları motive etmek için bu tür toplantılar yapıyorum."

Hatice'nin babası emekli asker Murat Özkan da kızına yardım etmekten onur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kızım şu anda 36 yaşında. 3 üniversite bitirmiş durumda. 2 üniversiteye devam ediyor ve 2 tane de yüksek lisansı da aynı şekilde devam ediyor. Kızımın 9 aylıkken başladığı ve 36 yıldır devam eden rahatsızlığı var. Ancak kızımın yaşam mücadelesi azmi ve bizimde katkımızla bu hastalıkla mücadele delmeyi başardık. Şu an kızım sosyal alanda, sosyal medyada insanlar, gerekli iletişimi sağlayarak en azından bu tür rahatsızlığı olan insanların bizler gibi 36 yıl sonra araştırıp öğrenmek yerine ön bilgilerle hazır vaziyette aileler çocuklarına ve kendilerine hazırlansınlar diye duyarlılık sağlıyor."

Döndü Özkan ise ikinci çocukları olan Hatice'ye 10 aylıkken, vücudundaki istemli kasların günden güne kuvvetsizleşerek erimesine yol açan ve ALS hastalığının benzeri olan SMA teşhisi konulduğunu söyledi.

Hayatlarını kızının hastalığına uyarladıklarını anlatan anne Özkan, "Hayatımızı kızımızın yaşam şartlarına göre şekillendirdik. Bir yere götürürken anne ve baba olarak hep birlikte gidiyoruz. Kızımız ne isterse, nasıl rahat edebilir ve neyden hoşlanırsa ona göre gidebiliyoruz. Kızımın rahat edemediği yere gidemiyoruz. Kızım da kalabalığa girmeyi seviyor kendisini evde kapatmak istemiyor. Okumayı seviyor onun için şu an beşinci üniversitesini okuyor. Onunla birlikte sınavlara beraber giriyoruz. Yabancı dil kurslarına gidiyorduk. Bilgisayar kurslarında bir şey istedikçe ben sürekli yanındaydım. Gecemiz gündüzümüz hep birlikte, ayrı düşmüyoruz." şeklinde konuştu.

