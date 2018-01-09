"Yaşar Usta" tiyatro izleyicisiyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından aynı adla sinemadan tiyatroya uyarlanan "Bizim Aile" oyunu, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Münir Özkul'un ünlü "Yaşar Usta" karakterini canlandırdığı "Bizim Aile" filminin oyuncularına da tiyatro gösteriminin ardından plaket verildi.

Oyunun Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki gala gösteriminin ardından sahneye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, emeği geçenlere ve izleyicilere teşekkür ederek, aynı sahnede önceki gün Münir Özkul'u uğurladıklarını hatırlattı.

- "Bizim Aile" filminin oyuncularına plaket verildi

Gecede, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Münir Özkul'un anısına verilen plaketi oyuncu Nevzat Çankara'ya teslim ederken, filmde rol alan Itır Esen, Tuncay Akça, Cengiz Nezir, Ahmet Arıman ve Tayfun Akalın'a da plaketleri takdim edildi.

Oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan oyunun yönetmeni Aziz Sarvan, Bizim Aile'nin Türkiye'ye mal olmuş çok önemli bir film olduğunun altını çizerek, 1975'te çekilen filmin herkes tarafından çok iyi bilindiğine dikkati çekti.

Sarvan, filmin birçok izleyici tarafından belki de 7-8 kez izlendiğini kaydederek, "Sahneye uyarlamak tabii ki biraz riskliydi. Öncelikle böyle bir proje olmasını istedim. Bunu genel sanat yönetmeniyle paylaştık. Evet dedi ve geliştirdik. Önce müzikal formatında değildi ama bunun müzikal formatına geçmesinde fayda olacağını düşündük ve müzikli hale getirdik." dedi.

Eserin çok bilindik olması nedeniyle riskli olduğunu vurgulayan Sarvan, şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun en önemli aktörleri ve aktristleriyle çalıştık, çalışıyoruz. Bu riski ortadan kaldırdık, belki de en aza indirdik. Böyle bir süreçti. Tabii filmin kurgusuyla oyunun kurgusu aynı değil çünkü bu mümkün değil. Örneğin biz arka arkaya gelen 20 sahneyi toplamda tek sahnede, evlenme sahnesi olarak tasarladık."

Aziz Sarvan, 19 oyuncuyla birlikte 40 kişilik bir ekibin görev aldığı eserin hazırlıklarının eylül ayında başladığını, kasımda ise prömiyer yaptıklarını aktardı.

Önceki gün son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı Münir Özkul'un unutulmaz Yaşar Usta karakterine de değinen Sarvan, Özkul'un vefatına çok üzüldüklerini söyleyerek, "Bizim galamızın önüne denk gelmesi bizi daha da sarstı. (Özkul'un vefat ettiği) O gece de oyun oynandı. Nevzat Çankara oynuyor çok üzüntülü, kendisi de zaten daha önce Münir ustayla çalışmış, etkilendi. Tabi o tirad çok önemli bir tirad." açıklamasında bulundu.

- "Yaşar Usta'yı canlandırırken yoğun duygular yaşıyorum"

Başrol oyuncusu Nevzat Çankara da oyuna ilişkin bilgi vererek, "Oyunda iki ayrı aile var. Münir Özkul'un oynadığı, burada da benim oynadığım Yaşar Usta'nın 4 erkek çocuğu var. Melek hanımın da 3 çocuğu var. Mahalle baskısıyla, bunlar ileride evleniyorlar. Melek Hanım'ın oğlu, fabrikatör bir beyefendinin kızına aşık oluyor. Onunla aşk yaşıyor. Fabrikatör de bundan müthiş intikam alıyor. Evlerinden atılmaya kadar giden sorunlar yaşıyorlar. En sonunda Yaşar Usta, o ünlü tiradında ona bir insanlık dersi veriyor. O da doğru yola giriyor." ifadelerini kullandı.

Özkul'un vefatından dolayı çok üzgün olduğunu sözlerine ekleyen Çankara, şöyle devam etti:

"Ruhu şad olsun. Münir abiyi cuma günü burada canlandırırken çok zorlandığımı hissettim. Çok duygulandım ve çok yoğun duygular yaşadım. Keşke ölmeseydi. Hep aramızda olsaydı. Gerçi son zamanlarında biraz sorunlu yaşıyordu. Kendinde değildi. Ruhu şad olsun. Birlikte çalışmışlığım var. Filmlerinin birkaçında seslendirme yönetmenliği yaptım yıllar önce. Zaten oyun içinde onu, Yaşar Usta'yı canlandırırken zaman zaman oralara gidiyorum oyundan. Yoğun duygular yaşıyorum. Gözlerim doluyor."

Oyunda yitirilmiş değerlerin bulunduğunun altını çizerek, sevgi, mücadele ve sonunda sevginin paraya, pula üstün gelmesinin ele alındığını kaydetti.

- "Adile Naşit'in canlandırdığı karakteri oynamak büyük bir onur"

Funda Postacı Kıpçak ise Türk halkının oyunda bir nostalji yaşadığına inandığını aktararak, "Sadece o filmin geçmişte çekilmiş olmasından dolayı değil özlemini duyduğu değerlerimizi, bu oyunda, bu eserde bulmasından kaynaklanan bir sıcaklık var seyircide. Çok duygulanarak seyrediyorlar, gözlemlediğimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunda Adile Naşit'in canlandırdığı karakteri oynamanın büyük bir onur olduğunu dile getiren Kıpçak, şu bilgileri verdi:

"Bu oyundan teklif geldiğinde aslında kabul edip etmemekte tereddüt de ettim. Çünkü iki büyük ustanın, yıllar önce beyaz perdeden yansıttığı karakterlerden birini oynamak hakikaten eksiyle başlamaktı benim için. Ben 55 yıldır bu tiyatrodayım. Bir sanatçı için oynadığı o eserdeki rolün öneminin dışında, önemli bir şey daha var, kulisteki huzur, dinginlik ve sevgi, saygı. Ben bu oyunda, ekipteki tüm arkadaşlarımda onu buldum. Hepsi canla başla, 'İşimi en iyi nasıl yaparım'ın peşindeydi. Bu da benim için mutluluk verici bir şeydi. Çünkü bizim işimiz kolektif bir iş."

Sadık Şendil’in yazdığı Sinem Bayraktar'ın tiyatroya uyarladığı oyunda, Funda Postacı, Nevzat Çankara, Tevﬁk Şahin, Müge Çiçek, Ercan Demirhan, Yalçın Avşar, M.Soner Dinç, Onur Demircan, Yiğit Ali Uslu, Tarık Köksal, Pınar Demiral, Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı, Esra Ülger, Tankut Yıldız, Serkan Bacak, Alp Tuğhan Taş, Cihat Faruk Sevindik, Gülsün Odabaş rol aldı.

Oyun, 10-13 Ocak 2018 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izlenebilecek.