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Yasemin, Pegasus filosuna katıldı

- Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan sekizincisi olan TC-CRE kuyruk tescilli “Yasemin” isimli uçağı teslim aldı

Yasemin, Pegasus filosuna katıldı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan sekizincisi olan TC-CRE kuyruk tescilli “Yasemin” isimli uçağı teslim aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan sekizincisi olan TC-CRE kuyruk tescilli “Yasemin” isimli uçağı teslim aldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan Boeing B737-800 tipi yeni uçak, Pegasus’un 2016 yılında verilen 5 uçaklık Boeing siparişi kapsamında teslim aldığı 3. ve Pegasus filosunun 81. uçağı olma özelliğini taşıyor.

Gelecek günlerde siparişin son uçakları olan Boeing B737-800 tipi TC-CRF "Mine" ve TC-CRG "Efsun Lia" adlı iki uçak da Pegasus filosuna katılacak.

5,8 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç filosuna sahip olan Pegasus’un filosunda 46'sı Boeing B737-800, 1'i Boeing B737-400, 12'si Airbus A320-200ceo ve 22'si Airbus A320neo olmak üzere toplam 81 uçak bulunuyor.


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