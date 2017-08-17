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Yaşlı kadının parasını komşusunun ihbarı kurtardı

- Giresun'da kendisini telefonda savcı olarak tanıtarak yaşlı bir kadından 9 bin lira almaya çalışan kişi, komşunun ihbarı üzerine yakalandı

Yaşlı kadının parasını komşusunun ihbarı kurtardı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kendisini telefonda savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının 9 bin lirasını almaya gelen dolandırıcı, komşusunun ihbarıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ö.Y. telefonla arayarak kendini savcı olarak tanıttığı 82 yaşındaki Z.Y'ye, operasyon gereği evdeki para ve altınlardan parmak izi alınması gerektiğini, bu işlemden sonra para ve altınların iade edileceğini söyledi.

Bunun üzerine Z.Y. evde altın bulunmadığını ancak 9 bin lira parası olduğunu ifade etti. Kısa süre sonra Ö.Y. paraları almak üzere yaşlı kadının evine gelerek konuşmaya başladı.

Komşusunun konuşmaları dinleyip polise ihbarda bulunması üzerine eve gelen polis ekibi, Ö.Y'yi dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle olay yerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk ise dolandırıcılık olaylarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan telefon ve iletişim araçlarıyla para, ziynet eşyası ve kredi kartı şifresi istemeyeceğini aktardı.

Bu tür taleplerle karşılaşılması durumunda telefonla arayanlara kişisel bilgilerin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, böyle bir durumda ivedilikle 155 polis ihbar hattına bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

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DolandırıcılıkGiresun
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