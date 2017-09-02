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Yaşlılara "manevi evlat" hizmeti

Yaşlıların yaşamını kolaylaştıran hizmetleriyle "Yaşlı Dostu Kent" ödülü alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya başladığı online sistem sayesinde yaşlılara 24 saat "manevi evlat" hizmeti veriyor.

Yaşlılara

KAHRAMANMARAŞ - İSMAİL HAKKI DEMİR

Sağlıklı Kentler Birliğince 2015 yılında "Yaşlı Dostu Kent" ödülüne layık görülen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu ödülü taçlandırmak için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan Yaşlı Destek Programını (YADES) hayata geçirmek için talip oldu.

Bu kapsamda başlatılan proje sayesinde 65 yaş üstü yalnız yaşayan, günlük yaşamlarını tek başına sürdüremeyen yaşlıların sağlık durumları, kişisel bakımları, yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçları ve sıcak yemekleri bu merkez tarafından "tek tuşla" karşılanıyor.

İlk etapta yaklaşık 120 yaşlıya ulaşan ekipler, merkezden 24 saat yaşlıların şeker ve tansiyonu başta olmak üzere evlerine yerleştirilen sensörlerle de yangın, su baskını ve gaz sızıntısı olup olmadığını takip ediyor.

"Bu hizmetin Türkiye'de başka bir örneği yok"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"20'si yatalak olmakla birlikte 120 yaşlımıza bu hizmeti sunmaktayız. Çok yaşlımız var ancak ilk etapta sağlık hizmeti sunabilmek ve sistemi oturtmak için 150 yaşlımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Farklı belediyeler çalışma yaptı ancak bu kadar büyük boyutta değil hem sağlık hem temizlik hem yemek ve hem de güvenlik anlamında online olarak yapılan bu hizmetin Türkiye'de başka bir örneği yok."

"Onları hayata kazandırmış oluyoruz"

Hiçbir istekleri olmasa bile ekiplerin evleri ziyaret ederek yalnız yaşayan yaşlılarla sohbet ettiğini, bu yönüyle bile projenin önemli olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Onları sosyal hayata kazandırma anlamında da çok güzel bir proje. Çünkü onlar yalnız kalmış ya da itilmiş gibi o psikolojiyle yaşıyorlar. Hayata küsmüş bir halleri var. Arkadaşlarımız gidip ziyaret ettiklerinde neşeleniyorlar ve çok hoşlarına gidiyor. Bir sahipleri olduğunu biliyorlar. Sosyal belediyecilik anlamında da güzel bir proje. Nasıl ki kadınlara ve engellilere sosyal projeler uyguluyorsak hayata küsmüş olan yaşlılarımıza da böyle bir hizmeti veriyoruz. Yaşlılarımıza manevi bir evlatlık yapıyoruz. Hiçbir şeylerini çözemeseniz bile onların yanında olup dertlerini dinlemek onlar için çok büyük bir mutluluk. Onları hayata kazandırmış oluyoruz."

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Kahramanmaraş Büyükşehir BelediyesiManevi EvlatTürkiyeYaşlı Dostu KentYaşlıların Yaşamı
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