Yatağan'da mahalleliden fıstık çamı tepkisi

MUĞLA (AA) - Yatağan ilçesine bağlı Gökgedik Mahallesi'nde, bir firmanın ruhsatını aldığı alanda feldspat madeni çıkarması için bölgedeki 400 fıstık çamının kaldırılacağını öğrenen vatandaşlar, çalışmaların durdurulmasını istedi.

Yatağan ilçesindeki feldspat madeni üreticisi bir firmanın, Gökgedik Mahallesi'nde ruhsatını aldığı alanda, Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, kesilecek ağaçların büyük bölümünün ömrünü tamamladığını, kanun gereği maden alımı tamamlandıktan sonra alana tekrar fıstık çamı dikileceğini belirtti.

Firmanın maden ocağı ve tesis kuracağı alanda bulunan ağaçların kesilmesi için yapılan çalışmalara tepki gösteren mahalle sakinleri ise kurulması planlanan tesisin çevreye zarar verdiğini iddia etti.

Bunun üzerine beraberindeki heyetle mahalleye gelen Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, vatandaşları dinledi.

Konu hakkında yetkililerin yanı sıra mahallenin muhtarı Nizamettin Arıkan'dan da bilgi alan Kaymakam Çiçek, yörenin en önemli gelir kaynaklarından fıstık çamlarının bulunduğu alan ve yakındaki bir feldspat tesisinde incelemelerde bulundu.

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş

İncelemelerin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakam Çiçek, yasalar çerçevesinde gereğinin yapılacağını bildirdi.

Elinden geldiğince vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyerek toplantılar gerçekleştirdiğini anlatan Çiçek, "Bölgede, çok sayıda fıstık çamı var ve bu ağaçlar, vatandaşlarımızın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Bu yüzden madencilik faaliyeti için orada bir hassasiyet söz konusu." dedi.

Vatandaşların sıkıntılarının iki başlıktan oluştuğunu belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Birincisi yeni maden sahasındaki fıstık çamları kaldırılacağı için haliyle vatandaşımız bunu istemiyor ama yıllar öncesinde alınmış bir ruhsattan da bahsediliyor. Dolayısıyla firma ruhsat kapsamında yasal haklarını kullanma amacıyla Orman İşletme Müdürlüğünden sahadaki söküm çalışmalarını istemiş. Şu an çalışmalar bu noktada. İkinci aşama ise mahalledeki bir diğer feldspat tesisinin yarattığı rahatsızlığın yeni yapılacak tesiste yaşanabileceği çekincesi var. Vatandaşlar gürültü kirliliğinden ve yasal saatlerin dışında çalışma yapmalarından bahsetti. Konuyla ilgili olarak da jandarmaya gerekli talimatı verdim. Jandarmamız gerekli denetimi yapacaktır. Vatandaşlar tozdan da bahsetti. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden denetimleri daha sık yapmalarını istedim ama sonuçta Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bu firmaya madencilik faaliyeti için ruhsat vermiş. Dolayısıyla madencilik de ekonomik bir faaliyettir."

Mahallenin muhtarı Nizamettin Arıkan ise sorunlarını iletmeleri üzerine dikkate alarak mahallelerine gelen Kaymakam Çiçek'e teşekkür etti.

Özel bir firmanın ruhsatını aldığı alanda yapacağı çalışmayla yaklaşık 400 fıstık çamının yok olacağını savunan Arıkan, "Bu bölge insanının en önemli gelir kapısı bu fıstık çamlarıdır. Bu ağaçlardan elde edilen fıstıkların satılmasıyla ev geçindiriyorlar. Bu yüzden bu ağaçların kesilmesini istemiyoruz." görüşünü dile getirdi.