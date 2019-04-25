Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında, uluslararası doğrudan yatırımların önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırmada 'en reformcu ülke' olarak tescillendi ve son 17 yılda 210 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'na katıldı.

YOİKK'in yaklaşık 18 yıllık bir geçmişi olduğunu belirten Oktay, "Yatırımla ilgili pek çok kurum ve kuruluşumuzun üyesi olduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, oluşturulduğu günden bu yana tüm paydaşların katkılarıyla etkin çalışmalar yürütmüştür. Toplantımız, Kurulun üyelik yapısını yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı olması açısından ayrı bir önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform sürecine ilişkin kararlılığını yeniden vurgulayan Oktay, toplantı kapsamında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetleri kararlaştıracaklarını, bugüne kadar Kurul bünyesinde yapılmış çalışmaları daha ileriye taşımanın yollarını ve yöntemini belirleyeceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sektörler arası iş birliğinin en somut tezahürlerinden biri olarak tanımladığı Kurulun bünyesinde, üye kuruluşların desteğiyle bugüne kadar edinilen tecrübelerin, yeni döneme ışık tutacağını belirterek, "Geçtiğimiz 17 yılda Türkiye'de yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istikrarın sağlanması ve her açıdan Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde, reform niteliğinde birçok adım atılmıştır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu adımları atarken reformları asla tek seferlik politikalar olarak görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

- YOİKK'in yol haritası ana hatlarıyla belirlenecek

Ulusal ve uluslararası şartlara göre, "esnek ve süreklilik arz eden" politikalar belirlemeye özen gösterdiklerini bildiren Oktay, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra kağıt üzerinde değil, uygulamada yatırımcıların önünü açacak ve süreçleri hızlandıracak yöntemler belirledik. Bu bakış açımız ve gayretlerimiz neticesinde Türkiye, OECD ülkeleri arasında, uluslararası doğrudan yatımların önündeki kısıtlayıcı engelleri kaldırmada 'en reformcu ülke' olarak tescillendi ve son 17 yılda 210 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı."

Yatırım ortamının iyileştirilerek alınan sonuçlarda YOİKK'in önemli katkıları bulunduğunu vurgulayan Oktay, tüm bu reform çalışmalarının, kapsamlı istişareler ve katılımcıların temsil ettiği kesimlerden gelen talepler göz önünde bulundurularak hayata geçirildiğini kaydetti.

Oktay, son dönemde ilgili bakanlıklar, STK'ler tarafından yürütülen ve Kurul tarafından koordine edilen özverili çalışmalar neticesinde Türkiye'nin, Dünya Bankası İş Ortamı Raporu'nda 17 sıralık bir iyileşme göstererek 43'üncü sıraya yükseldiğine işaret ederek, son 17 yılda gerçekleşen yılda ortalama yüzde 5,7'lik ekonomik büyümenin 2,4 puanının yatırımlardan geldiğini bildirdi.

Yatırım ortamında yakalanan ivmenin devam etmesinin, kurumların geçmiş dönemde yürüttüğü çalışmaların sürdürülebilir hale gelmesine ve gelişmesine bağlı olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Türkiye'de, gerek uluslararası gerekse yerli, doğrudan yatırımların artması için YOİKK, ortaya koyacağı vizyon ile öncü olacaktır. YOİKK, sorunları çözme platformu olmanın ötesinde yarının teknolojilerini ve yatırımları çekmek için uygun yatırım iklimini oluşturmayı hedefleyen bir perspektifle hareket edecektir. Bugün yol haritası ve işleyişini ana hatlarıyla belirleyeceğimiz Kurul çalışmalarımızda 'katılımcı ve yenilikçi' bir iş birliği ruhunu hakim kılmayı hedefliyoruz. Kurul üyelerimizin yatırım ortamını daha da geliştirmek amacıyla sunacağı 'çözüme yönelik, doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı' reform önerilerini öncelikli olarak sürece dahil etmeyi planlıyoruz. Tüm aşamaları şeffaf olacak şekilde 'uzmanlık alanlarına göre ilgili çalışma grupları ve Kurul faaliyetleriyle bu masanın etrafında oturan tüm katılımcıların temsil ettiği kesimler, sürecin aktif parçası olacaklar."

- "Kurulu daha etkin ve işlevsel hale getireceğiz"

Oktay, YOİKK'in katkı ve yönlendirmelerinin milli kalkınma hamlesi için önemli etkileri olacağını vurgulayarak, "Türkiye'yi 2023'e daha güçlü taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Yatırım ortamındaki iyileşme neticesinde ülkemize yönelecek uluslararası yatırımların katma değer oluşturmasını, ülkemize teknoloji transferi sağlanmasını, istihdam rakamları ve cari dengemizin daha olumlu seyir izlemesini bekliyoruz. İçinde yaşadığımız küresel rekabetin kızıştığı ve finansal sıkılaşmanın olacağı bu dönemde rekabetçi kalabilmek ve uluslararası yatırımları çekebilmek için daha çok gayret göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda YOİKK'in yapısı, işleyişi ve son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin ayrıntılı bir sunum yapılacağını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Atalarımız 'Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz' demişler. Baş başa verip, Kurulumuzu daha etkin ve işlevsel hale getirerek hep birlikte, sahip olduğumuz potansiyeli değerlendirerek, ülkemizi yatırım konusunda bölgenin önde gelen cazibe merkezi haline getirelim."

Açılış konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut da katıldı.