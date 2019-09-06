Yatırım ve ticaret merkezi Almanya, Türk yatırımcılara yeni kapılar açıyor

Açılış konuşmasını Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı, moderatörlüğünü ise Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Edirne Temsilcisi Nevser Eraslan’ın üstlendiği, Almanya'da yatırım imkanları ile ilgili bilgilendirmeyi amaçlayan Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Tanıtım Toplantısı’nda Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin yatırım ve ticaret merkezi olarak sunduğu imkanlar, Almanya’daki iş hukuku, global pazara açılırken yapılacak planlar, Almanya’da limited şirket kurmanın şartları konuşuldu.



ETSO toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere NRW.INVEST Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akaya, Komutax Yeminli Mali Müşaviri Cevdet Kocaş, Emili Avukatlık Bürosu’ndan Av. Dr. Abdullah Emili, NEDEX Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Beliğ Ünlüer konuşmacı olarak katılırken, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Edirne Baro Başkanı Av.Alper Pınar, Edirne Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Açıkgöz, Dünya Gazetesi Baş Yazarı Rüştü Bozkurt,Yapder yönetim kurulu üyeleri , yerel ve ulusal basın temsilcileri katılım sağladı.



Seminerin açılış konuşmasını yapan EGD Başkanı Celal Toprak, Edirne’nin ekonomideki ağırlığının artmasını istediklerini belirterek; “Yapılmayacak şeylerin yapılabilirliğini gördük. Hiç düşündünüz mü Almanya’da yatırımcı veya iş insanı olmayı? Olmayanları olduran bir proje gerçekleştirdiğimiz bu proje. dünyaya açılmanın bir ayağı. Almanya gibi dünya ekonomisinde çok önemli bir konumda yatırımcı veya iş insanı olmak için bir fırsat. Bu fırsatı da paylaşmaya çalışıyoruz. Daha çok bir araya gelip, daha çok bilgiyi paylaşmakta yarar olduğunu düşünüyorum. EGD daha çok Edirne’ye gelsin ki, biz de daha çok bir araya gelelim. Ekonomi gazetecileri, Edirne’de oluşan gelişmeleri daha sık yazsınlar ve ifade etsinler ki; Edirne’nin ekonomideki ağırlığını da arttırsın istiyoruz” dedi.



Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ETSO) Recep Zıpkınkurt, oda olarak en büyük görevlerinin Avrupa'da yatırım yapacak yatırımcıları Edirne'de buluşturmak olduğunu söyledi. Zıpkınkurt, “Edirne bildiğiniz gibi Avrupa'ya açılan, 5 sınır kapısının olduğu bir şehir. İlimizin konfeksiyon ve tekstil ürünlerinde başlıca ihracatını yaptığımız yer Almanya. Edirne OGS'deki fabrikalarla, gerek ilimizdeki konfeksiyon alanındaki fabrikalarla Avrupa'nın en büyük potansiyel alıcılarını Edirne'ye gelmeye mecbur ediyor. Hem Avrupa'ya yakınlığı, hem yetişmiş ara eleman eksikliği hissedilmiyor. Dolayısıyla Avrupa'da yatırım yapmak isteyenleri Edirne'de buluşturmak bizim en büyük görevimiz” diye konuştu.



Konuşmacı olarak katılan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Almanya pazarının geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirten Şahin: “Alman pazarı ve Avrupa pazarı çok büyük. Almanya’daki bir pazara adım attığınızda büyüme oranınız yüksek olur. Çalışanlarınızın motivasyonunu ve eğitimini arttırırsanız, müşterinin ve sizin de veriminiz artar. Çalışan aynı zamanda patron gibi davranmalı. Ticaret yaptığınız ülkeler arasındaki, karakteristik özellikleri iyi kavramanız lazım. Örneğin Türkiye’de Alman restoranlarından 10 kat fazla Türk restoranı var, 5 kat fazla İtalyan restoranı var. 2 kat fazla Çin restoranı var.



Yapacağınız işi ve bölgeyi çok iyi tanımanız lazım. Ekip çalışmalarınız da çok önemli. Ekipteki insanların farklılıkları ne kadar çok ise o kadar çok farklı fikir ortaya çıkar. Almanya’da ticaret dünyası adına pek çok avantaj mevcut. Konumu ve yapabileceklerinizi çok iyi tanımanız gerek.”







NRW.INVEST Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, NRW.INVEST Turkey'in asıl amacının Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'ni yurt dışında ve yurt içinde tanıtarak, yatırım yapmak isteyenlerin projelerinin sorunsuzca gerçekleşmesini sağladıklarını belirtti ve ekledi: “NRW.INVEST’in amacı Almanya’ya gelip yatırım yapmak isteyen firmalara bürokratik destek vermektir. Avrupa’da mal satmak isteniliyorsa Almanya’da gidilmesi gereken yer Kuzey Ren-Vestfalya’dır. Bizim de buraya yatırımcı götürmemiz politik bir iradeyi gösteriyor. Kısacası Avrupa’da İstanbul gibi bir yer ararsanız o yer Kuzey Ren-Vestfalya’dır” dedi.



Komutax Yeminli Mali Müşavirlik’ten Cevdet Kocaş, Kuzey Ren-Vestfalya’da şirketleşmenin vergisel çerçevesini, Emili Avukatlık Bürosu’ndan Av. Dr. Abdullah Emili Kuzey Ren-Vestfalya’da yatırım ve şirketleşmenin hukuki çerçevesi, süreç ve işleyiş konularında katılımcılara bilgi verdi. Seminerin son konuşmacısıysa NEDEX Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Beliğ Ünlüer de yatırımcı gözüyle Kuzey Ren-Vestfalya’nın sunduğu fırsatlar hakkında bilgiler verdi.



Tanıtım toplantısının sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.

