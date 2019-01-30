"Yatırımlarımızı Türkiye'nin vizyonuna paralel yapıyoruz"

DAVOS (AA) - Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, yatırımlarını Türkiye’nin vizyonuna paralel yaptığını belirterek, “Irak ve Suriye’nin yeniden yapılanması söz konusu. Irak’ta vardık zaten. İnşallah bir otursun, Suriye'ye de gider geliriz. ”dedi.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Tamince, AA muhabirinin sorularını cevaplandırdı.

Tamince, Davos’un dünyanın siyaset, iş, sanat ve kültür liderlerinin bir araya geldiği küresel merkez olduğunu hatırlatarak “Bu merkez adeta dünyanın on yıllarını planlayıp projeksiyonlar yapıyor. Burada konuşulanlar, dünyadaki ekonomik gelişmeler, ABD ve Çin arasındaki ticaret dengesi ya da dengesizliği, Avrupa’daki büyüme sorunu, küreselleşme 4.0, küresel ısınma." diye konuştu.

Zenginle fakir arasındaki açılımın büyüyor olmasının Davos’ta önemli tartışma konularından birisi olduğunu belirten Tamince, “Davos’u ne kadar Türkiye'nin gündemine taşırsak o derece faydalanmış oluruz.” dedi.

Konaklama ve turizmin ana sektörleri olduğunu anlatan Tamince şöyle devam etti:

“Yurt içi ve yurt dışında inşaat işlerimiz var. Gayrimenkul projeleri geliştiriyoruz. Türkiye adeta pergelin sabit ayağı. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada büyümesi önemli. Türk müteşebbisinin sahip olduğu tecrübe, Türkiye'nin coğrafi konumu ve siyaseten geldiği başarılı nokta itibarıyla hepimizi aslında bir yönüyle Türkiye’deki işlerimizi geliştirmeye yöneltiyor. Biz de Türk iş adamları olarak bunu devam ettirmek zorundayız.

Her zaman coğrafya, derler ya kaderdir. Çok kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Irak'taki gelişmeler, İran'ın sorunları, Suriye’deki savaş tüm bunlar elbette Türkiye'nin siyasetini, huzurunu ve gelişimini etkiliyor. Ama diğer taraftan bir İngiliz şunu söyledi bana; Türkiye, Osmanlı'nın devamıdır.

Türkiye Osmanlı hinterlandında aslında çok büyük işler yapabilir, hatta yapıyor. İşte bir tanesi THY'nin başarısı. Doğu Avrupa, Afrika, Orta Asya ve komşularımızı dünya ile buluşturuyor. Bu Türkiye'nin sahip olduğu en önemi avantajlarından biridir. İkincisi, Türkiye'nin müteşebbis ve firmaları komşularımıza göre 20-30 yıl önde. Bu da çok büyük bir avantaj"





Tamince, Türkiye'de eğitimli kesimin gücüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Avrupa’dan dönen üstü düzey değerli yöneticiler var. Bunların hepsi Türkiye'nin altyapısı için önemli hamlelerdir. Türkiye bu konuda başarılı da oldu. Yatırım açısından bakıldığında ise yatırımlar 2-3 yıllık perspektifle yapılmaz. Bizim yatırımlarımız da çok uzun vadeli. Geçen yıl sıkıntılar yaşadık ve bu sıkıntılar bu yıl da kısmen devam edebilir ama güneşin çok güçlü bir şekilde Türkiye'nin üzerine doğacağına adım gibi eminim. Çok başarılı olacağız inşallah.”





- "Suriye’ye de gider geliriz"





Yatırımlarını Türkiye'nin vizyonuna paralel yaptıklarını belirten Tamince, “Irak ve Suriye'nin yeniden yapılanması söz konusu. Biz inşaat alanında büyük bir grubuz. Konaklama ile birlikte bu iki sektöre ihtiyaç var. Irak’ta etkiniz, inşallah bir otursun, Suriye’ye de gider geliriz.” yorumunu yaptı.

Tamince, Türkiye'nin finansmana kolay erişebilirliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekerek, "Avrupa Merkez Bankası faizleri yükseltmeme kararında direniyor.Avrupa’da büyüme beklendiği gibi değil. ABD faizleri yükseltme konusunda frene bastı. Buradaki tartışma da faizlerin tekrar baş aşağı gideceği. Türkiye'nin ise bundan ciddi anlamda faydalanacağı kanaatindeyim.” değerlendirmesinde bulundu.





- "30 ülkede olmak istiyoruz"





Rixos'un anlamıyla ilgili de konuşan Tamince sözlerini şöyle sürdürdü:

“Antalya Perge kalıntıları var onun kurucusunun adı Rixos, yani toprağımızın çok önemli bir değeri. 12 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 30 ülkede olmak istiyoruz. Daha çok Asya Pasifik’te büyüme niyetindeyiz ve bu alanda ilgili adımları atıyoruz, yatırımlarımız devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı 7 emirlikten biri olan Dubai’de Rixos markasıyla yer almamızın sebebi ise şu; 'Dünyada Hollanda’ya rakip olmak için çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Biz yazın çok iyi işler yapıyoruz ama sezon çok iyi geçse de kışın ne olursa olsun sıkıntılarımız var.

Çünkü kapasite kullanım oranımız düşüyor. Kışın soğuk olunca Avrupalı ve Rus turistler başta olmak üzere ülkemize gelen misafirlerin çok büyük bölümü sıcak iklimleri tercih ediyor. Dubai bu konuda kendini iyi hazırlamış, geliştirmiş durumda. Markamız için önemli bir destinasyon ve dünya markalarının bulunduğu bir yer. ”

Tamince sözlerinin sonunda gençlere yönelik şu tavsiyelerde bulundu:

"İmkansız yoktur, hele hele dünyanın geldiği iletişim seviyesi herkese fırsat sunuyor. Dünyaya bakmak ve analiz etmek lazım. Yaşadığımız kasabayla, mahalleyle ve şehirle kendimizi sınırlandırmayalım. Cebimizdeki para ve sahip olduğumuz eğitime göre hayal kurmayalım. Bunların hepsi geliştirilebilir. İsteyelim ve kendimizi zorlayalım, mutlaka başarı yakalanacaktır."