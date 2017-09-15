ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan nesli tükenmekte olan yavru balaban kuşu koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Cudi Mahallesi kırsalında bir vatandaş, bitkin halde bulduğu balaban kuşunu, Cizre Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veteriner kontrolünden geçirilen balaban kuşu, görevliler tarafından et ve balık ile beslendi.

İlk müdahalesi yapılan yavru balaban kuşu, daha sonra Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay'a teslim edildi.

Kalay, balaban kuşunun, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür olduğunu söyledi.

Hassasiyetlerinden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Kalay, "Kuşu bir kaç gün misafir edeceğiz ve doğaya adapte olacağı zaman yavru balabanı Dicle Nehri kenarındaki sazlık alana yani doğal yaşam alanına bırakacağız." dedi.