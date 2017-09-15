Yavru ceylanlara gözleri gibi bakıyorlar

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Doğada yalnız ve yaralı bulunan ''gazella gazella'' türü Hatay dağ ceylanları, nesillerinin devamı için Kırıkhan ilçesinde kurulan ''Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu"nda özenle büyütülüyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve 2008 yılında yapılan çalışmalarda Türkiye'de sadece Hatay'da varlığı tespit edilen, ''gazella gazella'' türü dağ ceylanlarının varlığının devamı için kurulan istasyonda, 4'ü yavru olmak üzere toplam 11 ceylana bakılıyor.

Çobanlar tarafından bulunan üç ceylan yavrusunun ihtiyaçları, istasyon görevlileri tarafından karşılanıyor.

Özel biberonlar yardımıyla keçi sütüyle beslenen yavrular, yetişkin olduktan sonra doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor.

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 160 dekarlık alan üzerine kurulan istasyon sınırları içinde 11 dağ ceylanının bulunduğunu, hayvanların bölge yayılışının ise 600 civarında olduğunu söyledi.

İstasyonun amacının, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gazella gazella Hatay dağ ceylanlarının sağlıklı bir şekilde üreyip rehabilitelerinin yapılması ve daha sonra doğal ortamlarına salınması olduğunu belirten Öğünç, şöyle devam etti:

"Bu tür, dünyada sınırlı sayıda var, bildiğim kadarıyla İsrail'de bir de güney Lübnan tarafında ancak kısıtlı sayıda. Türkiye'de ise sadece Kırıkhan ilçesi merkezi olmak üzere güneyde Kumlu ilçesi kuzeyde de Hassa volkanik bölgesine kadar bir alanda yayılış gösteriyorlar. Sayıları şu anda 600 civarında. Hedefimiz ceylanların bulunduğu doğal ortamda sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak. Üretim istasyonunun şu ana kadar en büyük başarısı, bir şekilde annesinden uzaklaşmış, kaybetmiş hasta veya bir yırtıcı tarafından saldırıya uğramış yavruların tedavi edilmeleri oldu. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız ile kurmuş olduğumuz iyi ilişkilerin sonucu olarak ki bunların geneli çoban ve çiftçi, karşılaştıkları bu gibi vakalarda hemen bizimle iletişime geçerek ceylanları teslim alıp buraya getiriyor ve tedavilerine başlıyoruz."

İstasyonda Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesine bağlı 4 personelin çalıştığını dile getiren Öğünç "Ceylanlar anne sütüne en yakın olan keçi sütüyle, istasyondaki görevli arkadaşlar tarafından besleniyorlar. Yaklaşık 4 ay sürüyor bu süreç, otla beslenme erişkenliğine ulaştıkları zaman ki bu da 4 ila 6 ay arasında oluyor sonra ait oldukları doğaya bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Öğünç, yavru ceylanların çok narin olduğunu ve onları incitmemek için görevlilerin büyük özen gösterdiğini sözlerine ekledi.