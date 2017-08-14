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Yavru devesini bulana ödül verecek

AYDIN (AA) - Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, çalındığını iddia ettiği yavru devesini bulana ödül vereceğini açıkladı.İncirliova ilçesinde çiftliği bulunan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada,...

Yavru devesini bulana ödül verecek

AYDIN (AA) - Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, çalındığını iddia ettiği yavru devesini bulana ödül vereceğini açıkladı.

İncirliova ilçesinde çiftliği bulunan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yazıdere Mahallesinde 6 aylık yavru devesinin çalındığını belirtti.

Konuyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulunduklarını anlatan Kaya, 3 gündür herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Kaya, "Beş yavru devem vardı. Yavru deveyi neden çalarlar anlamadım. Yine de ümitsiz değilim. Devenin bulunması için kendim de çeşitli arayışlar içerisindeyim. Devemi bulana sürpriz bir ödül vereceğim." dedi.

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