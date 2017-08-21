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Yavru ebabil kuşu koruma altına alındı

AĞRI (AA) - Ağrı'da vatandaşlarca yolda bulunan yavru ebabil kuşu, koruma altına alındı.Kentin Cumhuriyet Caddesi'nde uçamayan bir kuş gören vatandaşlar, internetten yaptıkları araştırmada kuşun cinsinin ebabil olduğunu öğrendi. Vatandaşlar,...

Yavru ebabil kuşu koruma altına alındı

AĞRI (AA) - Ağrı'da vatandaşlarca yolda bulunan yavru ebabil kuşu, koruma altına alındı.

Kentin Cumhuriyet Caddesi'nde uçamayan bir kuş gören vatandaşlar, internetten yaptıkları araştırmada kuşun cinsinin ebabil olduğunu öğrendi.

Vatandaşlar, yavru ebabil kuşuhu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ağrı Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Necati Kara, AA muhabirine, göçmen kuş olan ebabilin, bütün ihtiyaçlarını havada karşılayan, uçarken böcek, sinek avlayarak beslenen hatta havada uyuyan kuş olduğunu anımsattı.

Vatandaşların bulduğu yavru ebabil kuşunun gerekli kontrollerinin ardından doğaya salınacağını belirten Kara, "Şu an kuşta bir sıkıntı görünmüyor. Ebabil kuşları yürüme özelliklerinin olmayışı nedeniyle havalanmaları için yüksek yerlere ihtiyaç duyarlar. Yere düşmeleri durumunda yüksek bir yere tırmanırlar ya da yüksek bir yere çıkmaları için yardıma ihtiyaç duyarlar." diye konuştu.

Kara, vatandaşlara da duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.


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Anahtar Kelimeler:
AğrıEbabil KuşuOrman Ve Su İşleri Şube Müdürü Necati Kara
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