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Yavru kaplumbağalar denizle buluştu

AYDIN (AA) - Kuşadası ilçesinde caretta carettalar denizle buluştu.Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, açıklamasında, Sevgi Plajı'nda tespit ettikleri yavru deniz kaplumbağalarının yuvalarını...

Yavru kaplumbağalar denizle buluştu

AYDIN (AA) - Kuşadası ilçesinde caretta carettalar denizle buluştu.

Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, açıklamasında, Sevgi Plajı'nda tespit ettikleri yavru deniz kaplumbağalarının yuvalarını koruma altına aldıklarını belirtti.

Sürücü, 2 günde 34 deniz caretta carettayı denizle buluşturduklarını dile getirerek, "Her yıl yaptığımız yöntemle yeni çıkacak yavruların denize sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile görüşülerek, yuva yerinin olduğu bölgede kumları temizleyen araçların girmemesi sağlandı." ifadelerini kullandı.

Deniz kıyısında sahil sitelerinde oturan vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmalarının önemine dikkati çeken Sürücü, bu türlerin Kuşadası sınırlarının dışında yumurtladığını ancak 2012 yılından itibaren ilçedeki sahillere yumurta bıraktıklarını belirlediklerini sözlerine ekledi.

Sahildeki vatandaşlar caretta carettaların denizle buluşmasını cep telefonlarına kaydetti.




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