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Yavru karaca koruma altına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan yavru karaca, koruma altına alındı.İlçeye bağlı Ortacalar köyünde, ormanlık alana yakın bir çay bahçesinde bitkin halde karaca yavrusu bulan vatandaşlar, yetkililere bilgi verdi.Vatandaşlar,...

Yavru karaca koruma altına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan yavru karaca, koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Ortacalar köyünde, ormanlık alana yakın bir çay bahçesinde bitkin halde karaca yavrusu bulan vatandaşlar, yetkililere bilgi verdi.

Vatandaşlar, sütle besledikleri karacayı köye gelen İlçe Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Ortacalar köyü sakinlerinden Ayşe Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru karacayı gördüğünde şaşırdığını, hemen eşine haber verdiğini söyledi.

Eşiyle çevrede karaca yavrusunun annesini aradıklarını ancak bulamadıklarını dile getiren Arslan, "Hava da iyice kararmıştı. Diğer yaban hayvanlarından zarar görmemesi için karacayı alıp ertesi gün yetkililere teslim edebileceğimizi düşündük." dedi.

Arslan, ertesi gün Orman İşletme Müdürlüğünü arayarak durumu bildirdiklerini belirterek, yetkililerin köye gelerek hayvanı teslim aldığını ifade etti.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de yavru karacanın 10 günlük olduğunu söyleyerek, "Sağlık durumunda bir problem yok, bakımı yapılıp kontroller sağlandıktan sonra doğaya salınacak." diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
ArhaviKaraca Yavrusu
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