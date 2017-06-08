Yavru karacayı köpeklerden kurtardı, evinde bakıp iyileştirdi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru karacayı kurtaran çoban, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Bağlı Kağnıcı köyünde çobanlık yapan Şaban Al, yaklaşık 15 gün önce bir yavru karacanın Alaca Tepesi mevkisinde köpeklerin saldırısına uğradığını gördü.

Kurtardığı yavru karacayı yaralanması nedeniyle evine götürerek tedavi eden Al, iyileştikten sonra Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürerek yetkililere teslim etti.

Al, AA muhabirine, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karacayı kaçacak durumda olmadığı için evine götürdüğünü ve süt ile beslediğini söyledi.

Karacayı kurtardıktan sonra Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekiplerine haber verdiğini belirten Al, "Yavru karacanın iyileşmesini bekledik. Çocuklarım da karacayı çok sevdi, üzülerek de olsa yetkililere teslim ettik." dedi.

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilisi Sezai Armağan da duyarlı davranışından dolayı Al'a teşekkür ederek, yavru karacanın tamamen iyileştikten sonra doğal yaşamına salınacağını kaydetti.



