Yavru kediye işkence

ANTALYA (AA) - Antalya'da sokakta derisi jiletle yüzülmüş halde bulunan yavru kedi tedavi altına alındı.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Antalya Temsilcisi Ayşe Sayın, Muratpaşa ilçesi Barınaklar Bulvarı 2110 Sokak'ta gece saatlerinde bir gönüllü tarafından derisinin bir kısmı jiletle yüzülmüş yavru bir kedi bulunduğunu dile getirdi.

Kedinin gönüllü tarafından götürüldüğü klinikte tedaviye alındığını ifade eden Sayın, uygulanan şiddetin veteriner hekim raporlarında da olduğunu aktardı.

Sayın, hayvanlara uygulanan şiddetin güvenlik birimleri ve diğer ilgili tüm kurumlarca da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu bağlamda, yasalar çerçevesinde ilgili kurumlar nezdinde istihbari çalışma başlatılıp, şahsın tespit edilerek soruşturma açılmasını, konuya ilişkin idari işlem ve koruyucu sosyal politikalar çerçevesinde tedbirler alınmasını talep ediyoruz. Kediye uygulanan kötü muamele açısından da Hayvanları Koruma Kanunu gereğince soruşturma açılmasını, civar iş yerleri apartman güvenlik kameraları incelenerek bu şiddeti uygulayan kişinin tespiti, bulunması ve akabinde idari para cezası verilmesini istiyoruz."

Şiddeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin cezalandırılmasını isteyen Sayın, ilgili kurum ve kuruluşlara yazdığı yazıyla yardım istedi.





