Yavru köpekler açık artırmayla satıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yurda kaçak getirilmek istenirken yakalanan 10 yavru köpekten 7'si açık artırma usulü yapılan satışla sahiplerini buldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, çeşitli tarihlerde yurda kaçak olarak getirilmek istenen aralarında, kırışık olarak da bilinen sahar-pei, Saint Bernard, Kafkas çoban köpeği, tazı grubundan basset cins köpeklerin bulunduğu 10 yavru köpek, Edirne Tasfiye İşletmeleri'nce açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Satışa esas bedelleri bin 416 ile 2 bin 124 lira arasında değişen köpeklerden 7'si 300 ile bin 300 liradan alıcı buldu. Basset cinsi 3 köpeğe alıcı çıkmadı.

Satış sonrası komisyon kararının ardından yedieminde bakılan köpekler sahiplerine teslim edilecek.

Köpeklere yaklaşık 40 gündür yediemin olarak bakan oto tamircisi Sercan Bilgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Türkiye'ye kaçak yollarla sokulurken yakalanan 10 yavru köpeğe iş yerinin kapılarını açtığını söyledi.

Köpekleri çok sevdiğini anlatan Bilgen, "Yurt dışından kaçak yollarla gelirken yakalanan köpeklerin bakımını üstlendim. İnşallah iyi kişilere alır ve güzel bir şekilde bakımını yaparlar." dedi.

Edirne'de, özellikle ucuz olması nedeniyle Bulgaristan üzerinden köpek kaçakçılığına sıkça rastlanıyor. Uyuşturularak araçların çeşitli yerlerine gizlenerek yurda kaçak sokulan yavru köpekler yüksek fiyatlarla Türkiye'de hayvanseverlere satılıyor.