Yavru vatandan Suriyeli yetimlere hediye

HATAY (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün eşi Dilek Özgürgün, Anda Kardeşe Vefa Derneğince kurulan ve kendisinin de katkı verdiği Hatay'ın Yayladağı ilçesi Yetim Çığlığı Merkezi'ndeki Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.

Merkezdeki yetim çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Özgürgün, merkezle ilgili Anda Kardeye Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun'dan bilgi aldı.

Daha sonra yetim merkezi bahçesinde Kurban Bayramı öncesi çocuklar için hazırlan eğlence programına katılan Özgürgün, çocuklara bisiklet, futbol topu gibi çeşitli hediyeler dağıtıp, yüzlerini boyadı.

Türkiye İzciler Federasyonu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte çocuklarla şarkılar söyleyen Özgürgün, bahçe duvarına KKTC bayrağı çizip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özgürgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anda Kardeşe Vefa Derneği'nin Kurban Bayramı öncesi düzenlediği etkinlik için geldiğini söyledi.

Yetim ve savaş mağduru çocuklara destek olmak, yüzlerini güldürmek ve küçük bir jest yapmak istediklerini ifade eden Özgürgün, şöyle konuştu:

"Onlara hediyelerimiz oldu. Oyunlar oynadık. Onların yüzlerinin gülmesi bizim için en büyük mutluluk. Çünkü, bugün burada her şeyden önce bir insan, anne olarak bulunuyorum. Bilirsiniz ki çocuğumuza en ufak bir şey olsa içimiz sızlar. Onların üzerine gölge düşmesin isteriz. Bu çocuklar bu travmanın etkisini ömürleri boyunca yüreklerinde hissedecekler. Bizler de hiç değilse küçücük bir mutluluk yaşatalım, birazcık güldürüp yalnız olmadıklarını hissettirelim istedik."

- "KKTC'ye tatile götüreceğiz"

Onların üzerlerinden ellerini hiç çekmeyeceklerini aktaran Özgürgün, çocukları KKTC'ye götürüp tatil yaptırmayı planladıklarını kaydetti.

Yetimlerin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Özgürgün, "Bizim ecdadımız hiçbir zaman coğrafyasındaki acılara duyarsız kalmamıştır. Bugün çok anlamlı bir gün. Hem Malazgirt Zaferi'nin hem de Büyük Taarruz'un yıl dönümü. Bunun için de ayrı bir heyecan ve gurur duyuyorum. Anavatan Türkiyemizin, büyük ve güçlü Türkiyemizin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun da yetim çocuklara destekte bulunan ve yüzünü güldüren Dilek Özgürgün'e teşekkür etti.