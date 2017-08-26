Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması futbol Ordu
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Yavru vatandan Suriyeli yetimlere hediye

- KKTC Başbakanı Özgürgün'ün eşi Dilek Özgürgün, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde buluştuğu Suriyeli çocuklara çeşitli hediyeler verdi - Özgürgün: - "Çocuklar bu travmanın etkisini ömürleri boyunca yüreklerinde hissedecekler. Bizler de hiç değilse küçücük bir mutluluk yaşatalım, birazcık güldürüp yalnız olmadıklarını hissettirelim istedik"

Yavru vatandan Suriyeli yetimlere hediye

HATAY (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün eşi Dilek Özgürgün, Anda Kardeşe Vefa Derneğince kurulan ve kendisinin de katkı verdiği Hatay'ın Yayladağı ilçesi Yetim Çığlığı Merkezi'ndeki Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.

Merkezdeki yetim çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Özgürgün, merkezle ilgili Anda Kardeye Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun'dan bilgi aldı.

Daha sonra yetim merkezi bahçesinde Kurban Bayramı öncesi çocuklar için hazırlan eğlence programına katılan Özgürgün, çocuklara bisiklet, futbol topu gibi çeşitli hediyeler dağıtıp, yüzlerini boyadı.

Türkiye İzciler Federasyonu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte çocuklarla şarkılar söyleyen Özgürgün, bahçe duvarına KKTC bayrağı çizip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özgürgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anda Kardeşe Vefa Derneği'nin Kurban Bayramı öncesi düzenlediği etkinlik için geldiğini söyledi.

Yetim ve savaş mağduru çocuklara destek olmak, yüzlerini güldürmek ve küçük bir jest yapmak istediklerini ifade eden Özgürgün, şöyle konuştu:

"Onlara hediyelerimiz oldu. Oyunlar oynadık. Onların yüzlerinin gülmesi bizim için en büyük mutluluk. Çünkü, bugün burada her şeyden önce bir insan, anne olarak bulunuyorum. Bilirsiniz ki çocuğumuza en ufak bir şey olsa içimiz sızlar. Onların üzerine gölge düşmesin isteriz. Bu çocuklar bu travmanın etkisini ömürleri boyunca yüreklerinde hissedecekler. Bizler de hiç değilse küçücük bir mutluluk yaşatalım, birazcık güldürüp yalnız olmadıklarını hissettirelim istedik."

- "KKTC'ye tatile götüreceğiz"

Onların üzerlerinden ellerini hiç çekmeyeceklerini aktaran Özgürgün, çocukları KKTC'ye götürüp tatil yaptırmayı planladıklarını kaydetti.

Yetimlerin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Özgürgün, "Bizim ecdadımız hiçbir zaman coğrafyasındaki acılara duyarsız kalmamıştır. Bugün çok anlamlı bir gün. Hem Malazgirt Zaferi'nin hem de Büyük Taarruz'un yıl dönümü. Bunun için de ayrı bir heyecan ve gurur duyuyorum. Anavatan Türkiyemizin, büyük ve güçlü Türkiyemizin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun da yetim çocuklara destekte bulunan ve yüzünü güldüren Dilek Özgürgün'e teşekkür etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başbakan EşiDilek ÖzgürgünHatayKKTCSuriyeli YetimlerZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5