"Yavru yunus"un yardımına cankurtaranlar koştu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki belediyeye ait plajda kuma saplanmak üzere olan yavru yunus, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli Belediye Plaj Tesisleri'nin kıyıya yakın yerinde vatandaşların sudan kaçıştığını gören cankurtaranlar harekete geçti.

Vatandaşların köpek balığı sandığı yaklaşık 60 santimetre boyundaki yavru yunusun kuma saplanmak üzere olduğu fark eden cankurtaranlar Ünal Cümen ve Uğur Şimşek, yunusu sudan çıkardı.

Deniz aracıyla yaklaşık 200 metre ileride denize bırakılan yavru yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan yavru yunusun yüzdürülmeye çalışılması, sevilmesi ve açıkta serbest bırakılması cankurtaranlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Cankurtaran Cümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların panik halinde kaçıştığını fark ettiğini söyledi.

Kıyı şeridinde yunusu fark ettiklerini belirten Cümen, şöyle konuştu:

"Yavru yunus insanların yüzdüğü alanın içerisine girince, vatandaşlarımız da köpek balığı sandı. Biz yunus olduğunu anladık. Yunusu saplanmak üzere olduğu kumdan kucaklayarak kaldırdık ve deniz aracıyla açığa çıkardık. Hayvana müdahale ettik. 'Kum kaçmış mı, yarası var mı?' diye sırtına, nefes aldığı yerlere baktık. Açıkta yunus balıkları vardı. Sanırım ailesiydi. Deniz aracıyla açığa kadar götürüp ailesine yakın bir yerde bıraktık."