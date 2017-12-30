Yavuz Selim'in Yayladağı'na gelişinin 500. yıl dönümü

HATAY (AA) - Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı sonrası Hatay'ın Yayladağı ilçesinde konaklamasının 500. yıl dönümü, ilçede çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Osmanlı İmparatorluğu 9. Padişahı Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılındaki Ridaniye Savaşı sonrası, Suriye topraklarından Yayladağı'na girişinin 500. yıl dönümü nedeniyle ilçede etkinlikler düzenlendi.

Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu önünde başlayan etkinlikte, Yavuz'u canlandıran kişi ve beraberindeki atlılar mehter takımı ve sancaklar eşliğinde ilçe merkezine kadar yürüdü.

Atlılar, Atatürk Bulvarı'nda Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ve vatandaşlarca karşılandı.

Ardından Hükümet Konağı önüne kurulan padişah otağına geçildi. Burada misafirlere şerbet ikram edildi.

Kaymakam Yüce, yaptığı konuşmada, canları, kanları pahasına bizlere bu toprakları bırakan ecdada şükranlarını sunduğunu belirtti.

Bugünkü programda önemli bir hususu vurgulamak istediklerini kaydeden Yüce, şunları söyledi:

"Tarihte öyle şahsiyetler vardır ki zaman içerisindeki gelişmeler, onların değerini daha bir ortaya çıkartır. Yavuz Sultan Selim'de böyle bir kişiliktir. Bugün Ortadoğu'daki akan kan, gözyaşını, gelişmeleri izliyoruz. Bundan 500 yıl önce Safevi Devleti ve Memlüklerin sebep olduğu fitneyi sona erdirmek için bu seferleri yaptı. Dönüşünde burada konakladığında stratejik önemi keşfetti ve burayı daha yoğun bir Türkmen bölgesi haline getirdi. Çünkü Yavuz Sultan Selim henüz şehzade iken biliyordu ki Osmanlı'nın bel kemiği Türkmenler'di."

Yavuz Sultan Selim'in 500 yıl önce yine bir kış günü Yayladağı'na gelerek konakladığını aktaran Belediye Başkanı Kalkan da bugün onun değerinin çok daha iyi anlaşıldığını anlattı.

Yavuz'un Ortadoğu'daki Afrika'da İslam ve Türk birliğini, istikrarı sağlayan kişi olduğunu vurgulayan Kalkan, "Onun sayesinde birlik ve beraberlik sağlandı. Bugün de bu birlik beraberliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta ve diğer Ortadoğu ülkeleri ve Afrika'da yeniden bir Yavuz'a ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bugün de Cumhurbaşkanımız yeni bir Yavuz olarak bu birlikteliği sağlayacaktır inşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Antakya Belediyesi Mehter Takımı konseri ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Misafirlere yöresel yemek olan etli aş ile kuru fasulye ikram edildi.

Programa Hatay Valisi Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile Bayırbucak Türkmenlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.







































